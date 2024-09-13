«فيرافيوز» تطلق خدماتها في دبي ضمن مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»

أعلنت شركة ((فيرافيوز)) عن تأسيس مقرها العالمي في مدينة دبي للإعلام، وذلك ضمن مبادرة ((الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة)) التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف جذب الشركات العاملة في قطاعات المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.

وتعتبر ((فيرافيوز)) أحدث شركة تستفيد من مبادرة ((الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة)) التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات، من خلال جذب الشركات المبتكرة عبر تزويدها بحزمة من أساسيات دخول السوق، بما في ذلك تمكين عمليات التأسيس السريع، وإصدار التأشيرات الجماعية، والوصول إلى الخدمات المصرفية والعقارات التجارية.

وتعمل منصة ((فيرافيوز))، التي تختبر حالياً تقنياتها لخدمة الإعلانات المرئية، بتقنية البلوك تشين الحاصلة على براءة اختراع ولديها القدرة على تبسيط العلاقة بين المعلن والناشر، مما يساهم في تعزيز امتلاك دولة الإمارات لمنظومة إعلانات رقمية هي الأكثر أماناً في العالم.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن انضمام ((فيرافيوز)) إلى ((مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة)) يمثل إضافة مهمة لمنظومة الابتكار في الدولة وقطاعها الإعلامي سريع النمو.

وقال: تواصل مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة استقطاب الشركات التي تعمل على تطوير ونشر التكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز بعض قطاعاتنا المهمة. وتتمتع تقنية السجلات الموزعة في منصة ((فيرافيوز)) الإعلانية بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلام في الإمارات والمنطقة، حيث تعد الإعلانات وسيلة مهمة للشركات لبناء أعمالها وتوسيع قاعدة عملائها والترويج لمنتجاتها وخدماتها.

وأضاف: من الضروري أن نتمكن من إضفاء المزيد من الشفافية لهذا القطاع، بحيث يوفر كل دولار ينفقه المعلنون ما يعادله من قيمة. وباعتبارها سوقاً إعلامية رائدة في المنطقة، ترحب الإمارات بفريق ((فيرافيوز)) وتتطلع إلى إرساء بنية إعلانية جديدة تكسب الثقة الكاملة للعلامات التجارية والمعلنين والعملاء.

وتهدف مبادرة ((الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة))، التي تم إطلاقها في 2022، إلى دعم نمو اقتصاد الدولة القائم على المعرفة والابتكار من خلال جذب الشركات مرتفعة النمو للانتقال إلى الإمارات.

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