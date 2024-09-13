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«مالية الشارقة» تستعرض تسعير الخدمات الحكومية

9/13/2024 7:37:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة فعاليات ((الملتقى المالي الثالث للعام 2024)) بحضور ممثلين من 100 جهة حكومية ومستقلة في الإمارة، لمناقشة واستعراض منهجية تسعير الخدمات الحكومية واستخدام دليل النظام الإلكتروني لتحديد رسوم هذه الخدمات.

وشهد الملتقى عدداً من مديري الإدارات في الدائرة ونخبة من المديرين والموظفين المختصين العاملين في الأقسام المالية في المؤسسات والهيئات والدوائر المحلية الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة.

وقالت أروى العويس، مدير مكتب السياسات المالية في دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن الدائرة تواصل تنفيذ جهودها المؤسسية الرامية للارتقاء بالأداء المالي لمختلف الجهات الحكومية في الإمارة وتوحيد الجهود معها، ودعم خططها لتنمية الإيرادات الحكومية وتعزيز الدور التنافسي لهذه الجهات لاستقطاب المستثمرين للإمارة، وتحقيق المستوى الأمثل من التطوير والاستدامة والريادة في الخدمات المالية المقدمة لجمهور المستفيدين من المؤسسات والأفراد على حد سواء.

من جانبها، أكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة أن انعقاد الملتقى المالي الثالث للدائرة خلال العام الجاري ينسجم مع دورها الريادي في نشر الثقافة المالية، والسعي لتبني وابتكار أدوات ووسائل متقدمة تمكن الجهات الحكومية من تطبيق منهجية علمية وشمولية وواقعية في تسعير الخدمات الحكومية، وبما يترجم قرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة رقم (23) لسنة 2019 بشأن اعتماد دليل تسعير الخدمات الحكومية، لافتةً إلى أن الدائرة عملت على تطوير نظام إلكتروني بهدف استكمال عملية تحديد قيمة الرسم للخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات الحكومية.

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