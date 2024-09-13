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بنك الفجيرة الوطني يحصد جائزتين

9/13/2024 7:37:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن فوزه بجائزتي ((أفضل تنفيذ للمعاملات المصرفية في الوقت الحقيقي))، و((أفضل تطبيق لنظام دفع))، ضمن جوائز ((ميا فاينانس)) المرموقة لعام 2024، وذلك تقديراً لمساهمة البنك المميزة في قطاع المدفوعات، مما يعزز مكانته الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية على مستوى المنطقة.

ويؤكد بنك الفجيرة الوطني التزامه بالتميز والابتكار في مجال المدفوعات من خلال تقديم حلول متطورة تلبي احتياجات عملائه المتنوعة، ونجح في إرساء معايير جديدة للتميز في قطاع المدفوعات من خلال تسخير أحدث التقنيات وتبني منهجية تركز على العملاء، ليعكس التزامه بتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه.

وقال عدنان أنور، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: إننا فخورون للغاية بالجائزة التي حصدناها في فعالية ((ميا فاينانس)) لعام 2024، وهو ما يؤكد التزام بنك الفجيرة الوطني الراسخ بتقديم حلول دفع مبتكرة وموثوقة لعملائنا. كما يمثل نجاحنا في تطبيق أنظمة الدفع في الوقت الحقيقي وحلول الدفع الشاملة خير دليلٍ على التزامنا المستمر بتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا بكفاءة عالية وبمنتهى السرعة والأمان.

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