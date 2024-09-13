بنوك دبي تستقطب 153 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام

كشف مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة في دبي كانت الأكثر جاذبية في الدولة، حيث استقطبت 153 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام، لتقفز إلى صدارة رصيد الودائع بين البنوك المحلية برصيد تراكمي 1.236 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي وبنمو 14.1 %، مقارنة بمنتصف العام الماضي مستقطبة الحصة الأكبر وبما يوازي 46 % من إجمالي رصيد الودائع لدى بنوك الدولة.

وذكرت البيانات النصفية للمصرف المركزي أن بنوك الإمارة رفعت حجم أصولها بنسبة 6.5 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتضيف 117 مليار درهم إلى قاعدة إجمالي الأصول المملوكة لها مرتفعة من 1.802 تريليون درهم في نهاية 2023 إلى 1.91 تريليون درهم في يونيو 2024، بينما نمت استثمارات تلك البنوك بنسبة 8.2 % وبأكثر من 21 مليار درهم بين الفترتين، ليرتفع الرصيد من 254 ملياراً نهاية العام الماضي إلى 275 مليار درهم منتصف العام الجاري.

كما ارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك الإمارة بما يزيد على 32.5 مليار درهم ليبلغ رصيده التراكمي 936.5 مليار درهم في يونيو العام الجاري، مقارنة برصيده الإجمالي البالغ 904 مليارات نهاية العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة، حيث بلغت 2.05 تريليون درهم مقارنة بإجمالي 1.94 تريليون درهم في العام الماضي، وارتفعت الاستثمارات من 326 ملياراً إلى 346 مليار درهم، بينما وصلت الودائع إلى 1.229 تريليون درهم، مقارنة برصيد تراكمي العام السابق والذي بلغ 1.16 تريليون درهم.

وعززت بنوك الدولة الأخرى إجمالي أصولها إلى 340.2 مليار درهم ووصل رصيد الودائع بها إلى 226 مليار درهم، وكذلك الرصيد التراكمي للائتمان إلى 340 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات قرابة 59 مليار درهم في نهاية يونيو من العام الجاري.

على صعيد آخر، تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال التابع للمصرف المركزي 9.3 تريليونات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري محققة أعلى قيمة نصفية لها خلال السنوات الخمس الماضية، حيث حققت مقارنة بالعام الماضي بمفرده ارتفاعاً قدره 12 % بقرابة تريليون درهم إضافية عن القيمة المتحققة في يونيو 2023 والتي تجاوزت 8.4 تريليونات درهم.

وذكر المصرف المركزي أن التحويلات بين البنوك استمرت بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 62.3 % وبإجمالي 5.8 تريليونات درهم بارتفاع تجاوز 18 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37.7 % وبإجمالي قارب 3.5 تريليونات درهم محققاً زيادة نسبتها 3 % عن القيمة الإجمالية المحققة لتحويلات الأفراد في النصف الأول من العام الماضي، بينما أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 11 مليون شيك خلال النصف الأول من العام بقيمة إجمالية 646.6 مليار درهم.

رصيد الذهب

وأظهرت البيانات استقرار رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب مع منتصف العام الجاري عند 20.46 مليار درهم مرتفعاً بأكثر من 4.2 مليارات درهم وبنسبة تتجاوز 25 % عن منتصف 2023 الذي وصل فيه رصيد المركزي ما قيمته 16.2 مليار درهم، فيما كان النمو النصفي بقرابة 2.3 مليار درهم وبنسبة نمو 11.5 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بإجمالي 18.1 مليار درهم نهاية العام الماضي.

أما على صعيد حركة الوظائف في القطاع المصرفي، أظهرت النشرة الإحصائية أن البنوك الوطنية وظفت أكثر من 2000 موظف جديد خلال عام ليرتفع رصيد العاملين بها إلى 31.6 ألف موظف مع منتصف العام مقارنة بإجمالي 29.5 ألف موظف منتصف العام الماضي.

وأوضحت النشرة أن حركة التوظيف النشطة في البنوك الوطنية عوضت التقلص في عدد الوظائف المشغولة في البنوك الأجنبية العاملة بالدولة ليبلغ إجمالي الموظفين في بنوك الدولة ككل 37.8 ألف موظف في يونيو من العام الجاري مقارنة بإجمالي بلغ 36.7 ألف موظف في يونيو 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز