تطوير سوق دبي للسيارات يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتجارة المركبات

أكد حسن نيرجز، المدير العام لشركة الفطيم للسيارات الكهربائية، وبي واي دي وبوليستار، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير سوق دبي للسيارات، الذي يعد أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربعة، يعد رؤية طموحة سوف يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتجارة المركبات.

وقال لـ((البيان)) إن السوق سيساعد أيضاً الحكومة على تحقيق أهدافها في مجال التنقل المستدام، المتمثلة في وجود أكثر من 40 ألف مركبة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030، والمساعدة في تحقيق أهداف الإمارات في الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050، ونحن نشهد بالفعل تحولاً كبيراً نحو التنقل الكهربائي.

وأضاف: ((من المثير للاهتمام أنها لن تكون وجهة تجارية للسيارات الجديدة والمستعملة فحسب، بل ستضم أيضاً مركزاً للمؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالسيارات، وبالتالي تصبح مركزاً للتجمع للصناعة وتبادل المعرفة)).

وتابع: ((تتمتع دبي بمكانة جيدة لتصبح مركزاً عالمياً لتجارة السيارات، وخاصة في قطاع المركبات الكهربائية. إضافة إلى ذلك، باتت دبي مركزاً رئيساً للعلامات التجارية للسيارات الصينية بسبب الفرص التجارية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويرجع هذا التحول جزئياً إلى التعريفات الجمركية المفروضة على المركبات الصينية من قبل أسواق مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشرق الأوسط بديلاً جذاباً، كما أن الموقع الاستراتيجي لدبي والسياسات الحكومية الداعمة وتطوير البنية التحتية ستستمر في ترسيخ مكانتها عاصمة لتجارة السيارات العالمية)).

وحول أداء قطاع السيارات في دبي وهل وصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، قال: ((لم يتعافَ قطاع السيارات في دبي من الجائحة فحسب، بل تجاوز مستويات ما قبل الجائحة)).

وحول سوق السيارات الكهربائية في دبي، قال المدير العام لشركة الفطيم للسيارات الكهربائية، وبي واي دي وبوليستار: ((ينمو سوق السيارات الكهربائية في دبي بسرعة، حيث وصلت مبيعات المركبات الكهربائية إلى 5 % في 2023، ومن المتوقع أن تنمو إلى 30 % بحلول عام 2030)).

وأضاف: يتم تغذية هذا النمو بمبادرات حكومية ووعي متزايد بين المستهلكين حول الفوائد البيئية وتوفير التكاليف للسيارات الكهربائية. ونحن ملتزمون بأداء دور محوري في تطور هذا السوق. وتتضمن خططنا التوسعية افتتاح صالات عرض جديدة في جميع أنحاء الإمارات، والتي ستغطي 90 % من السوق بحلول نهاية العام.

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