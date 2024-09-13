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13.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

9/13/2024 7:37:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأسبوع الماضي 13.5 مليار درهم نتجت عن 4595 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3754 مبايعة بقيمة 9.6 مليارات درهم، و735 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.98 مليار درهم و106 معاملات هبة بقيمة 929 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على 340 مبايعة لأراضٍ، و3114 مبايعة لوحدات سكنية و300 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 222 رهناً لأراضٍ، و830 رهناً لوحدات سكنية، و81 رهناً لمبانٍ.

وحلت منطقة نخلة جميرا في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 661 مليون درهم نتجت عن 37 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة بوكدرة عبر 256 صفقة بقيمة 509 ملايين درهم، وثالثاً منطقة بالخليج التجاري عبر 179 صفقة بقيمة 429 مليون درهم، ورابعاً منطقة برج خليفة عبر 93 صفقة بقيمة 363 مليون درهم، وخامساً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد عبر 141 صفقة بقيمة 360 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري خلال هذا الأسبوع بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة نخلة جميرا بقيمة 63 مليون درهم، كما بيعت أرض تجارية في المنطقة نفسها بقيمة 386 مليوناً إلى جانب بيع شقة قيد الإنشاء بمنطقة برج خليفة بقيمة 48 مليون درهم.

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