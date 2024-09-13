بنك المشرق يبيع %65 من حصته في شركة «ادفع لخدمات الدفع»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن بنك المشرق عن توقيع اتفاقية لبيع حصة 65% من أسهم شركة ((ادفع لخدمات الدفع))، لتحالف مجموعة ((أركابيتا القابضة))، و((دي جي بيزنس)) التركية. وقال البنك في بيان إن الصفقة تخضع للموافقات الرقابية اللازمة، مشيراً إلى أنه سيقوم بالإعلانات اللاحقة في حينه.
وبحسب إفصاح ((المشرق))، تمت الصفقة على أساس قيمة سوقية للشركة عند حوالي 385 مليون دولار (1.4 مليار درهم). وأوضح البنك أنه سيدخل في شراكة طويلة الأجل مع المشترين لتعزيز نمو الشركة في المستقبل. وتعمل شركة ((نيو باي)) على توفير خدمات معالجة المعاملات المالية للشركات، بما في ذلك عبر أجهزة نقاط البيع، والتجارة الإلكترونية، والدفع عبر الهواتف المحمولة، وطرق الدفع الأخرى غير النقدية.
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