بنك المشرق يبيع %65 من حصته في شركة «ادفع لخدمات الدفع»

أعلن بنك المشرق عن توقيع اتفاقية لبيع حصة 65% من أسهم شركة ((ادفع لخدمات الدفع))، لتحالف مجموعة ((أركابيتا القابضة))، و((دي جي بيزنس)) التركية. وقال البنك في بيان إن الصفقة تخضع للموافقات الرقابية اللازمة، مشيراً إلى أنه سيقوم بالإعلانات اللاحقة في حينه.

وبحسب إفصاح ((المشرق))، تمت الصفقة على أساس قيمة سوقية للشركة عند حوالي 385 مليون دولار (1.4 مليار درهم). وأوضح البنك أنه سيدخل في شراكة طويلة الأجل مع المشترين لتعزيز نمو الشركة في المستقبل. وتعمل شركة ((نيو باي)) على توفير خدمات معالجة المعاملات المالية للشركات، بما في ذلك عبر أجهزة نقاط البيع، والتجارة الإلكترونية، والدفع عبر الهواتف المحمولة، وطرق الدفع الأخرى غير النقدية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز