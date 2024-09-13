الصين تضخ 33.25 مليار دولار في النظام المصرفي

أجرى بنك الشعب الصيني ((البنك المركزي)) عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 236.2 مليار يوان (نحو 33.25 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.7%. وذكرت وكالة الأنباء الصينية ((شينخوا)) أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قاله في بيان.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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