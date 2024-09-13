الصين تضخ 33.25 مليار دولار في النظام المصرفي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أجرى بنك الشعب الصيني ((البنك المركزي)) عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 236.2 مليار يوان (نحو 33.25 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.7%. وذكرت وكالة الأنباء الصينية ((شينخوا)) أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قاله البنك المركزي في بيان.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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