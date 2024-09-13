10.7 مليارات درهم مكاسب سوق دبي في أسبوعين

عزز سوق دبي المالي مكاسبه منذ مطلع سبتمبر الجاري، إذ صعد مؤشر السوق بـ1.27% في أسبوعين، وحقق السوق مكاسب ناهزت 10.7 مليارات درهم في 10 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 725.3 مليار درهم في آخر جلسات أغسطس الماضي وصولاً إلى 736.02 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وخلال الأسبوع الماضي، تصدر سهم ((الاستشارات المالية الدولية)) ارتفاعات أسهم دبي ليقفز بأكثر من 49%، وارتفعت أسهم ((الأسمنت الوطنية)) 8.4%، و((سالك)) 6.7%، و((بي إتش إم كابيتال)) 5.55%، و((مصرف عجمان)) 3.98%، و((بنك المشرق)) 2.5%.

واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 410.4 ملايين درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة 161.3 مليون درهم، ثم ((سالك)) 129 مليون درهم.

واتجه المستثمرون العرب ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 18.9 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 188.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 169.9 ملايين درهم.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9350.32 نقطة، منخفضاً بـ 1.03% في أسبوع. وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 5.2 مليارات درهم في أسبوع، تلاه ((أيبيكس للاستثمار)) جاذباً 443.3 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة ناهزت 346.5 مليون درهم. وصعدت في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أيبيكس للاستثمار 15.8%، وبنك أم القيوين الوطني 9%، والبنك التجاري الدولي 5.3%، ومصرف الشارقة الإسلامي 4.8%، وسيراميك رأس الخيمة 4.3%، والخليج الاستثمارية 3.9%، وفينكس كروب 3.2%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع قاربت 11.3 مليار درهم، موزعة بواقع 9.74 مليارات درهم في سوق أبوظبي بعد تنفيذ صفقة كبيرة على سهم الشركة العالمية القابضة بـ4.4 مليارات درهم في جلسة أمس، و5.1 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.01 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 148.7 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، ارتفعت مؤشرات أسهم الإمارات في ختام جلسة أمس، مع صعود مؤشر سوق دبي 0.36% إلى مستوى 4380.49 نقطة، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.46% إلى 9350.32 نقطة بدعم أداء الأسهم القيادية في السوقين.

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