البنك الأوروبي يبحث خفضاً جديداً للفائدة في أكتوبر

أعلنت كريستين لاجارد، رئيسة الأوروبي، أن البنك منفتح على التفكير في خفض جديد للفائدة باجتماع مجلس المحافظين الشهر المقبل، إذا واجه منطقة اليورو عقبة كبيرة، رغم أن المجموعة الشاملة المقبلة للبيانات الاقتصادية لن تكون متاحة قبل عقد الاجتماع المقبل.

جاء تصريح لاجارد بعد أقل من يوم على قرار البنك المركزي خفض الفائدة الرئيسية أمس بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية بعد خفض مماثل في يونيو الماضي، في حين يتحدث أعضاء مجلس المحافظين عن احتمال الانتظار حتى ديسمبر المقبل للتفكير في الخفض الجديد للفائدة.

في الوقت نفسه، تعهد هؤلاء الأعضاء بالاعتماد على البيانات الاقتصادية المتاحة عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة.

ونقلت وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قد يتخلون عن وتيرة خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إذا حدث تدهور كبير في الاقتصاد الأوروبي أو خفف مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الفائدة بمعدل أعلى.

وقالت لاجارد للصحفيين في العاصمة المجرية بودابست، حيث تشارك في اجتماع لمسؤولي المالية في منطقة اليورو: لدينا الكثير من البيانات لحساب التوقعات، ونحصل أيضاً على المزيد من البيانات في الفترة بين الاجتماعات.. نحن ننظر في كل شيء، وإذا حدث أي تغيير كبير يتعلق بقاعدتنا الأساسية فإننا نعيد تقييم الموقف.

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