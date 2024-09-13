مشكلة فائض الإنتاج تطال شركات صناعة السيارات الأجنبية في الصين

لم يتوقع أحد الوتيرة السريعة لتطور صناعة السيارات في الصين خلال عصر السيارات الكهربائية

أصبحت القدرة الإنتاجية الفائضة في صناعة السيارات بالصين نقطة للتوتر الحاد بين بكين والاقتصادات الكبرى الأخرى. والشكوى التي أعلنها الغرب على نطاق واسع هي أن السياسة الصناعية لبكين منحت الشركات الصينية ميزة غير عادلة، ما أدى إلى موجة عارمة من صادرات بأسعار أقل من سعر التكلفة.

وقد أثار هذا بدوره مخاوف من كارثة وجودية للعلامات التجارية العريقة، مثل ((فولكس فاجن)) الألمانية، و((تويوتا)) اليابانية، ورموز صناعة السيارات الأمريكية، مثل ((جنرال موتورز)) و((فورد)).

وتعمقت مخاوف الغرب بعد أن تجاوزت الصين اليابان العام الماضي لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم. وواصلت الصادرات الصينية هذا العام تحطيم الأرقام القياسية، حيث يتم شحن سيارة من بين كل خمس سيارات يتم تصنيعها في الصين إلى الخارج.

ورغم أن نحو 80% من صادرات السيارات الصينية هي مركبات بمحركات احتراق داخلي، إلا أن النمو السريع في الإقبال على المركبات الكهربائية منخفضة التكلفة والمتقدمة تقنياً داخل الصين أثار ردود فعل حمائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين رفعا التعرفة الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين خلال الأشهر الأخيرة.

الاتجاه المربك على أية حال هو التزايد المستمر لشركات السيارات الأجنبية التي تتحول إلى تصدير سياراتها من الصين، أملاً في الحصول على متنفس من شراسة المنافسة والضغوط المالية على عملياتها في السوق الصينية.

وقد يكون الخيار الآخر هو إغلاق ما يسمى بمصانع الزومبي، أي المصانع الزائدة على الحاجة في أكبر سوق سيارات بالعالم. وخلال زيارة حديثة إلى طريق مشمس معبد في ضواحي شنغهاي، كان هناك آلاف عدة من سيارات تسلا متوقفة في درجة حرارة تصل إلى 40 درجة، في انتظار تصديرها إلى الخارج.

وتذكرنا صفوف السيارات العديدة في ((منطقة يانغشان الخاصة الشاملة))، على بعد نحو 10 كيلومترات من مصنع تسلا، الذي تبلغ تكلفته مليارات عدة وتم بناؤه عام 2019، أنه حتى العلامات التجارية الأجنبية الأكثر نجاحاً يمكن أن تفقد جاذبيتها بين المستهلكين الصينيين.

وبالفعل، شهدت مبيعات تسلا في الصين ركوداً خلال السنوات الأخيرة، وحالياً فإن نحو ثلاث من كل عشر سيارات تصنعها الشركة الأمريكية في شنغهاي تصدر للأسواق الخارجية، خصوصاً أوروبا. رغم ذلك، تعد تسلا حالة استثنائية لأن مصنعها في شنغهاي، الواقع قرب ميناء رئيس، صمم بذكاء ليكون مركز تصنيع مرناً قادراً على خدمة أجزاء أخرى من آسيا وخارجها عند الحاجة.

وعلى مدار العقود الأخيرة، أسست كل العلامات التجارية الأجنبية عملياتها في الصين لاستهداف الطبقة المتوسطة المتنامية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة. لكنها لم تتوقع التراجع السريع في المبيعات الذي تعانيه الآن، ولا الوتيرة السريعة التي تتطور بها صناعة السيارات في الصين خلال عصر السيارات الكهربائية.

وبحسب بيانات من شركة أوتوموبيلتي الاستشارية في شنغهاي، فإن حصة العلامات التجارية الأجنبية في مبيعات السيارات الصينية سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 37% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، انخفاضاً من 64% في عام 2020.

وخلال العام الجاري، شهدت العلامات التجارية الأمريكية حتى الآن انخفاضاً بأكثر من 23%، في حين عانت شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية والألمانية انخفاضاً بأرقام مزدوجة، بحسب البيانات.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت مبيعات العلامات التجارية الصينية بنحو 22%، مع هيمنة الشركات الصينية بشكل كبير على مبيعات سوق السيارات الكهربائية. ويأتي الانخفاض في الحصة السوقية لهذه الشركات في ظل تشعب سوق السيارات المحلية في الصين.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية، بما في ذلك المركبات العاملة بالبطاريات والهجينة القابلة للشحن، بأكثر من 30% هذا العام، بينما شهدت مبيعات السيارات العاملة بالوقود انخفاضاً بنسبة 7% تقريباً، وفقاً لبيانات أوتوموبيلتي.

وعلى هذه الخلفية، بدأت العلامات التجارية الأجنبية مثل هيونداي ونيسان وفولفو وبي إم دبليو أيضاً في الاتجاه إلى تصدير سياراتها المصنعة في الصين، وذلك وفقاً لبيانات الشركات والتقارير الإعلامية خلال الأشهر الأخيرة.

وخلال شهر يونيو، شكلت السيارات الغربية واليابانية، بما في ذلك تسلا وفولكس فاغن وهوندا، أكثر من نصف المركبات الكهربائية المصنعة في الصين التي تم تصديرها إلى أوروبا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ويتوقع تو لي، مؤسس شركة سينو أوتو إنسايتس الاستشارية، أن تقوم جنرال موتورز وفورد وكذلك ستيلانتس، الشركة الأم لعلامات جيب وبوجو وفيات، بالتصدير من الصين في نهاية المطاف. كما يعتقد أنه مع تزايد الأعباء المالية على المجموعات الأجنبية، فمن المرجح أن تحتاج إلى زيادة الاعتماد على الموردين الصينيين للحفاظ على القدرة التنافسية.

وتعمل الشركات الصينية، بقيادة شركة ((بي واي دي)) المدعومة من وارن بافيت، على تسريع توسيع بصمتها الصناعية العالمية. وستزداد حاجة الشركات الأجنبية إلى مواكبة طرز العلامات التجارية الصينية الأرخص وربما الأكثر تطوراً من الناحية التقنية في جميع أنحاء العالم.

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