السؤال الكبير: ماذا سيحدث بعد خفض أسعار الفائدة؟

الكاتب هو رئيس كلية كوينز في كامبريدج ومستشار لشركة أليانز وجراميرسي

ليس هناك شك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ دورة خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل. والواقع أن البيانات الأخيرة دعمت الرأي القائل بأن كان سيعتبر في وضع أفضل لو فعل ذلك في يوليو، خلال الاجتماع السابق للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تضع السياسات.

ومع ذلك فإن التوقع المؤكد بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل يأتي مصحوباً بقدر كبير من عدم اليقين التحليلي بشأن نقطة النهاية لأسعار الفائدة، ونوع الرحلة إلى تلك الوجهة، والتأثير في الاقتصاد وتداعيات ذلك عالمياً. وقد يفاجئ هذا الغموض المستثمرين في السندات بسهولة إذا فشلت الظروف في التخفيف من قيود السيولة بشكل كبير.

وفي حين أثبت النمو الاقتصادي الأمريكي مراراً وتكراراً أنه أكثر قوة مما توقعه كثيرون، فإن إمكانية استمرار هذه ((الاستثنائية الاقتصادية)) لا بد وأن توزن مقابل الضغوط المتزايدة التي تشعر بها الأسر ذات الدخل المنخفض، فقد استنفدت أعداد كبيرة من الناس مدخراتهم التي جمعوها أثناء الجائحة، وتكبدوا المزيد من الديون، بما في ذلك استنفاد ما في بطاقات الائتمان الخاصة بهم إلى أقصى حد. ولا يوجد اتفاق على ما إذا كان هذا الضعف سيظل متركزاً في الطرف الأدنى من سلم الدخل أم سينتقل إلى الأعلى.

إن الاستثنائية الأمريكية ليست سوى واحدة من البسط التي سُحبت من تحت المرتكزات المريحة التي كانت تستخدم في تحليل الاقتصاد الأمريكي، كما فقد الاقتصاد التأثيرات المستقرة التي تخلقها أطر السياسات الموحدة.

لقد أفسح التبني طويل الأجل لمبدأ ((إجماع واشنطن))، أي أن الطريق إلى الرخاء الاقتصادي المستدام ينطوي على تحرير القيود التنظيمية، والحكمة المالية، والتحرير، أفسح المجال أمام التوسع في السياسات الصناعية، والاختلال المستمر للتوازن المالي، واستخدام التعريفات الجمركية التجارية وعقوبات الاستثمار كسلاح.

وعلى الصعيد الدولي، كان من الطبيعي للإجماع على التكامل الوثيق بين السلع والتكنولوجيا والتمويل أن يتعرض لعملية تفتت أصبحت الآن جزءاً من إعادة برمجة تدريجية أكبر كثيراً للاقتصاد العالمي.

في الوقت نفسه، تآكل تأثير التوجيه السياسي المستقبلي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مرتكز تحليلي تقليدي آخر، بسبب الاعتماد المفرط على البيانات، وهذا بدأ يؤثر في صناع السياسات بعد الخطأ الكبير الذي ارتكبه البنك المركزي في عام 2021 في وصف التضخم بأنه عابر.

وقد أدى التقلب الناتج في وجهة النظر الإجماعية بشأن الأسواق، التي كانت تتحرك ذهاباً وإياباً مثل ((تنس الطاولة))، إلى تغذية عدم التوافق بين البنك المركزي والأسواق فيما يتعلق بالتأثيرات السياسية الأساسية.

ويؤكد كبار المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي استمرار أهمية كلا الجزأين من التفويض المزدوج للبنك المركزي: تعزيز استقرار الأسعار وتوفير أقصى قدر من التوظيف، لكن الأسواق تحولت بعنف خلال الأسابيع القليلة الماضية نحو اعتبار الاحتياطي الفيدرالي بنكاً مركزياً ذا تفويض واحد، مع التركيز الذي تحول الآن من مكافحة التضخم إلى تقليل أي ضعف آخر في سوق العمل.

في الوقت نفسه، لا يوجد اتفاق حول كيفية تأثر صياغة السياسات باعتبارات تخفيف المخاطر المرتبطة عادة بفترات عدم اليقين الاقتصادي. وأخيراً، هناك العديد من وجهات النظر حول كيفية ومتى سينتقل كبار المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي من الاعتماد المفرط على البيانات إلى وجهة نظر أكثر ميلاً إلى المستقبل عند رسم السياسات.

وفي حين أن مثل هذه الشكوك تتعلق بشكل أساسي بمدخلات صنع القرار بشأن أسعار الفائدة، إلا أنها تخلف تأثيرات لاحقة على النتائج في ثلاثة مجالات رئيسية: سعر الفائدة النهائي، حيث لا تكون السياسة مقيدة ولا محفزة للاقتصاد والرحلة لتحقيق هذا الهدف، والمدى الذي ستترجم به تخفيضات أسعار الفائدة إلى زخم أكبر للنمو غير التضخمي للاقتصاد، والدرجة التي ستفتح بها دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب لدورة عالمية قوية تشمل أيضاً البلدان الناشئة.

ولا ينعكس هذا المشهد التحليلي المعقد في كيفية تسعير أسواق الدخل الثابت في الولايات المتحدة، والتي تعمل كمعايير عالمية، للتوقعات لسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

والواقع يقول إن أسواق السندات الحكومية تشير إلى مخاطر ركود عالية، وتتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.50 نقطة مئوية الأسبوع المقبل أو بعد ذلك بفترة وجيزة، وأن يخفضها بمقدار نقطتين إجمالاً في غضون الاثني عشر شهراً المقبلة، ومع ذلك فإن أسواق الائتمان، من جانبها، تتوقع بثقة هبوطاً هادئاً.

ويمكن حل هذه التناقضات في تسعير الأصول بطريقة منظمة طالما أن المزيد من التخفيف الكبير للظروف المالية، بما في ذلك استغلال النقد الجانبي، سيعوض عن إصدار السندات الكبيرة من الحكومة والانكماش المستمر في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المعروف باسم التشديد الكمي.

وكانت قوة هذا الأمر واضحة يوم الأربعاء من خلال عكس الارتفاع الكبير بمقدار 0.10 نقطة مئوية في العائد الأمريكي لمدة عامين، الناجم عن قراءة شهرية أكثر سخونة قليلاً للتضخم الأساسي، ومع ذلك فإن هذا التأثير ((الفني)) يشكل بديلاً ضعيفاً لاستعادة النمو ومرتكزات السياسات، وهو أيضاً متقلب بطبيعته.

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