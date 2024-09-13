هل الشركات العملاقة سبب مشكلة الابتكار في أمريكا؟

كيف تحفز النمو الاقتصادي؟ هذا هو السؤال الملح الذي يشغل الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة السير كير ستارمر، إلى جانب نظرائها الأوروبيين، وكذلك الولايات المتحدة في الفترة التي تسبق انتخاباتها الرئاسية.

ركز خبراء الاقتصاد حتى الآن على إجابة واضحة: النمو يرتفع عندما تزداد الإنتاجية، وعادة ما يتم تحفيز ذلك بإطلاق العنان للبحث والتطوير. لذلك، يحب الساسة التقاط الصور في المصانع وحدائق العلوم الجذابة، وهم يدعون إلى مزيد من البحث والتطوير الذي يرضي الجماهير.

يبدو كل هذا منطقياً. إلا أن تقرير التمويل والتنمية الذي يصدره صندوق النقد الدولي هذا الشهر، يجب أن يعطي المستثمرين والاقتصاديين والسياسيين على حد سواء، سبباً للتوقف والتفكير. فقد قام أوفوك أكجيجيت، الخبير الاقتصادي لدى جامعة شيكاغو، بتحليل اتجاهات الإنتاجية في الولايات المتحدة ورصد مفارقة.

فمن جهة، ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير في الولايات المتحدة خلال العقود الماضية، من 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في ثمانينيات القرن الماضي إلى 3.4% في عام 2021. ويعكس هذا تضاعف الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الخاص إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت نفسه، تضاعفت حصة السكان المشاركين في إنتاج براءات الاختراع خلال هذه الفترة.

لكن هناك مشكلة كبيرة، فرغم أن النماذج الاقتصادية التقليدية تعني أن الزيادة في الإنفاق على البحث والتطوير بهذا الحجم، يجب أن تؤدي إلى تسارع النمو الاقتصادي، إلا أن هذا لم يحدث.

وقدم مايكل بيترز، الخبير الاقتصادي في جامعة ((ييل))، أنباء قاتمة: فبينما ارتفع متوسط إنتاجية العمالة بنسبة 2.3% خلال الفترة من 1947 حتى 2005، إلا أنها انخفضت في الفترة من 2005 حتى 2018 إلى 1.3%. وبحسب تقديراته، فقد كلف هذا الولايات المتحدة 11 تريليون دولار من الإنتاج.

لماذا؟ قد يكون أحد التفسيرات هو أن البيانات خاطئة. وكما أشرت كثيراً، فمن الصعب قياس الإنتاجية في الاقتصاد الرقمي، لأن كثيراً من التبادلات تتم دون نقود، مثل مبادلة البيانات مقابل الخدمات. والتفسير الآخر هو أن الابتكار ينتشر بشكل غير متساوٍ: فرغم أن بعض الشركات تتبنى الأفكار الجديدة بسرعة، إلا أن قطاعات مثل التعليم لا تفعل ذلك.

ويعتقد أكجيجيت أن الجاني الحقيقي هو ((التحول الكبير في مشهد الابتكار داخل الولايات المتحدة))، وتأثيره على كيفية تخصيص الإنفاق على البحث والتطوير. فقد اعتاد خبراء الاقتصاد سابقاً افتراض أن الشركات الناشئة ستستخدم البحث والتطوير لتحدي الشركات الكبرى.

إلا أنه حالياً، غالباً ما تستخدم الشركات الكبرى البحث والتطوير لترسيخ هيمنتها. وتواظب الشركات العملاقة الأمريكية على شراء المنافسين المبتدئين أو الضغط عليهم للخروج من السوق، بحسب أكجيجيت، كما يستخدمون أيضاً نفوذهم لممارسة الضغوط لشراء الساسة والاستيلاء على المهارات البشرية.

وهكذا، ففي حين عمل 48% من جميع المخترعين لحساب شركات كبيرة في عام 2000، ارتفعت النسبة إلى 58% بحلول 2015. وكان ذلك مفيداً لهم، إذ قدمت الشركات الكبيرة زيادة في علاوات الأجور قدرها 20% في هذه الفترة.

لكن، تكمن المفارقة في أن البحث يشير إلى أن المخترعين صاروا أقل ابتكاراً في أقسام البحث والتطوير بهذه الشركات الكبرى. لأن تخصيص قدر كبير من الأموال للبحث والتطوير ليس بمثابة العصا السحرية في كل الأحوال، أو على الأقل ليس في ظل تركز الشركات.

ولا شك أن قادة عمالقة التكنولوجيا سيختلفون مع هذا الطرح، خصوصاً مع شن الجهات التنظيمية في بروكسل ولجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل في الولايات المتحدة هجمات على أمثال ((أبل)) و((جوجل))، بسبب سوء استخدامهم المزعوم للسلطة الاحتكارية.

وحينما يلوح اسم لينا خان في الأفق، رأس الحربة في حملات لجنة التجارة الفيدرالية، يلوح نجوم التكنولوجيا في وادي السيليكون بحجتين ضد حملتها لكبح جماح كبرى شركات التكنولوجيا. الأولى هي أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة منافسة الصين إذا قوضت هيمنة كبرى شركاتها التكنولوجيا، بما أن الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي تتطلب نفقات رأسمالية ضخمة.

والثانية، هي أن الوضع القائم حقق الكثير من الإيجابيات، حتى في ظل تركز القوى في أيدي الشركات الكبرى، إلى درجة أنه سيكون من الخطأ تغيير هذا الوضع. فقد حققت الولايات المتحدة أخيراً أعلى نمو للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بغالبية دول العالم الغربي، وتشكل شركات التكنولوجيا ثلث سوق الأسهم، مقابل تشكيلها ما يقل عن 5% في المملكة المتحدة.

وتساءل بعض خبراء الاقتصاد أيضاً عما إذا كان تركز القوة يضر حقاً بالنمو. وذهبت تريليسا لونغ، محللة السياسة لدى مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، إلى أنه كلما كان القطاع أكثر تركزاً كما كان في عام 2002، كلما حقق نمواً أعلى بالإنتاجية، خلال الفترة من 2002 إلى 2017، وكلما زادت أيضاً الأجور بالساعة.

وخلصت إلى أن التوجه نحو تفكيك الشركات الكبيرة ضد مصلحة العمال والطبقة الوسطى. ولا يمكن تجاهل هذه المسائل. لكن إذا كانت الحجة التي ساقها أكجيجيت صحيحة ولو جزئياً، وهو ما أعتقد فيه، فإنها تثير تساؤلات كبيرة عن مستقبل الولايات المتحدة.

ففي عالم مثالي، كان الساسة الأمريكيون سيناقشون وجهة النظر هذه على الفور، ويتعمقون في مسائل مثل نظام الائتمان الضريبي للبحث والتطوير، وحماية براءات الاختراع، وإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، والتأثير السياسي للشركات العملاقة.

لكن في العالم الحقيقي، سيطر الجدل في الأخبار هذا الأسبوع حول ما إذا كان المهاجرون من هايتي يأكلون الحيوانات الأليفة الأمريكية في ولاية أوهايو، وتم تجاهل القضايا السياسية الحيوية.

وكلما شارك أحد نجوم التكنولوجيا مثل إيلون ماسك في جدل سياسي على منصة ((إكس))، يجب على المستثمرين التساؤل عن نوع القصة التي يقدمها. هل هي قصة عن ريادة أعمال جريئة من شخص غير أمريكي؟ أم أنها رمز للتركيز المتزايد للقوة السياسية وسلطة الشركات وتهديدها للابتكار في المستقبل؟ الجواب شديد الأهمية، خاصة مع احتدام سباق الذكاء الاصطناعي.

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