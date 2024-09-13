خبراء أمميون: إيران تكثّف قمع النساء بعد عامين على وفاة أميني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اتّهم‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬بتكثيف‮»‬‭ ‬قمعها‭ ‬للنساء‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬إصدار‭ ‬أحكام‭ ‬بالإعدام‭ ‬بحق‭ ‬الناشطات‭. ‬

توفيت‭ ‬الإيرانية‭ ‬الكردية‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬توقيفها‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬بشبهة‭ ‬خرق‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬وأدت‭ ‬الحادثة‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭. ‬

وحذّرت‭ ‬بعثة‭ ‬تقصي‭ ‬الحقائق‭ ‬المستقلة‭ ‬المعنية‭ ‬بإيران‭ ‬والتابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عامين،‭ ‬‮«‬كثّفت‭ ‬إيران‭ ‬جهودها‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬قمع‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬للنساء‭ ‬والفتيات‭ ‬وسحق‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬النشاط‭ ‬النسائي‮»‬‭. ‬

عيّن‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخبراء‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الأمنية‭ ‬الدامية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬هزّت‭ ‬مختلف‭ ‬المدن‭ ‬الإيرانية‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭. ‬

وقال‭ ‬الخبراء‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يتحدّثون‭ ‬باسم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الكبيرة‭ ‬خمدت،‭ ‬فإن‭ ‬تحدي‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬ينقطع‭ ‬يذكر‭ ‬يشكل‭ ‬مستمر‭ ‬بأنهن‭ ‬ما‭ ‬زلن‭ ‬يعشن‭ ‬ضمن‭ ‬نظام‭ ‬يصنّفهن‭ ‬على‭ ‬أنهن‭ ‬مواطنات‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‮»‬‭. ‬

وقالوا‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تكثيف‭ ‬القمع‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭. ‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬‮«‬زادت‭ ‬الإجراءات‭ ‬والسياسات‭ ‬القمعية‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬نور‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشجّع‭ ‬على‭ ‬انتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يخرقن‭ ‬قواعد‭ ‬وضع‭ ‬الحجاب‭. ‬

وأفاد‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬صعّدت‭ ‬أكثر‭ ‬أنماط‭ ‬العنف‭ ‬الجسدي‭ ‬القائمة‭ ‬أساسا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الضرب‭ ‬والركل‭ ‬وصفع‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يُعتبر‭ ‬أنهن‭ ‬فشلن‭ ‬في‭ ‬الامتثال‭ ‬إلى‭ ‬قوانين‭ ‬وقواعد‭ ‬الحجاب‭ ‬الإلزامي‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬عززت‭ ‬مراقبة‭ ‬الامتثال‭ ‬بقواعد‭ ‬وضع‭ ‬الحجاب‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬الخاصة‭ ‬مثل‭ ‬المركبات‭ ‬وبواسطة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المسيّرات‭. ‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬ينصّ‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬الحجاب‭ ‬والعفة‮»‬‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬إقراره‭ ‬على‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬لا‭ ‬يرتدين‭ ‬الحجاب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬فرض‭ ‬غرامات‭ ‬كبيرة‭ ‬وإصدار‭ ‬أحكام‭ ‬بالسجن‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬وحظر‭ ‬السفر‭. ‬

وعبّر‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬بيانهم‭ ‬خصوصا‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬حيال‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬نمط‭ ‬جديد‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬أحكام‭ ‬بالسجن‭ ‬على‭ ‬الناشطات‭... ‬بعد‭ ‬إدانتهن‭ ‬بجرائم‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي‮»‬‭. ‬

وأفادوا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدى‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين،‭ ‬استُخدمت‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬بنود‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ ‬المحلي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬تلك‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي،‭ ‬كأدوات‭ ‬لترهيب‭ ‬أو‭ ‬ردع‭ ‬الإيرانيين‭ ‬عن‭ ‬التظاهر‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬بحرية‮»‬‭. ‬