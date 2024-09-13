نائب بولندي يهاجم بلينكن: ((اغرب عنا لن نموت لأجلك))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬وقفت‭ ‬بولندا‭ ‬بقوة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جارتها‭ ‬كييف‭ ‬وفتحت‭ ‬أبوابها‭ ‬للنازحين‭.‬

لكن‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنتين‭ ‬ونصف‭ ‬السنة‭ ‬دفع‭ ‬بعض‭ ‬الأصوات‭ ‬البولندية‭ ‬إلى‭ ‬التململ،‭ ‬وخلق‭ ‬حتى‭ ‬بعض‭ ‬الحساسيات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬بولندا‭ ‬وألمانيا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحدود‭ ‬وتدفق‭ ‬اللاجئين‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬رفض‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬والعضو‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬البولندي‭ ‬غريزغورز‭ ‬براون‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬لبلاده‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬العربية‭.‬نت‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نريدك‭ ‬هنا‭.. ‬عد‭ ‬لبلدك‭.. ‬اغرب‭ ‬عن‭ ‬وجهنا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬البولندي‭ ‬لن‭ ‬يموت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حروبك‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بلينكن‭ ‬قد‭ ‬ختم‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬جولته‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬3‭ ‬دول،‭ ‬في‭ ‬وارسو‭ ‬بعدما‭ ‬أمضى‭ ‬يوما‭ ‬كاملا‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬برفقة‭ ‬نظيره‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي،‭ ‬إذ‭ ‬تعهدا‭ ‬بنقل‭ ‬طلبات‭ ‬القيادة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭.‬

ومنذ‭ ‬أشهر‭ ‬تطالب‭ ‬القيادة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بالسماح‭ ‬لها‭ ‬باستخدام‭ ‬الصواريخ‭ ‬البعيدة‭ ‬المدى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضرب‭ ‬العمق‭ ‬الروسي،‭ ‬وهو‭ ‬طلب‭ ‬قسم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬الآراء‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬سواء‭ ‬ضمن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أو‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭.‬