نائب بولندي يهاجم بلينكن: ((اغرب عنا لن نموت لأجلك))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
منذ بدء النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا وقفت بولندا بقوة إلى جانب جارتها كييف وفتحت أبوابها للنازحين.
لكن استمرار الحرب منذ أكثر من سنتين ونصف السنة دفع بعض الأصوات البولندية إلى التململ، وخلق حتى بعض الحساسيات بين دول أوروبية من ضمنها بولندا وألمانيا فيما يتعلق بالحدود وتدفق اللاجئين.
وفي هذا السياق رفض عضو البرلمان الأوروبي والعضو السابق في مجلس النواب البولندي غريزغورز براون زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبلاده يوم الخميس، كما ذكر موقع «العربية.نت».
وقال في مؤتمر صحفي شديد اللهجة أمس الأول: «لا نريدك هنا.. عد لبلدك.. اغرب عن وجهنا».
كما أكد أن «الشعب البولندي لن يموت من أجل حروبك».
وكان بلينكن قد ختم يوم الخميس جولته الأوروبية التي شملت 3 دول، في وارسو بعدما أمضى يوما كاملا في كييف برفقة نظيره البريطاني ديفيد لامي، إذ تعهدا بنقل طلبات القيادة الأوكرانية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
ومنذ أشهر تطالب القيادة الأوكرانية بالسماح لها باستخدام الصواريخ البعيدة المدى من أجل ضرب العمق الروسي، وهو طلب قسم حتى الآن الآراء بين الدول الغربية سواء ضمن الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو.
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