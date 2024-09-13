النصر يتعادل مع الأهلي في كلاسيكو دوري روشن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيطر‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬مباراة‭ ‬النصر‭ ‬والأهلي،‮

‬بنتيجة‭ ‬1-1،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بينهما،‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭.‬

شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬تكافؤ‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الكرة،‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خطورة‭ ‬حقيقية‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬النصر‭ ‬وأهلي‭ ‬جدة،وجاء‭ ‬هدف‭ ‬الأهلي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬استغل‭ ‬اللاعب‭ ‬الإيفواري‭ ‬فرانك‭ ‬كيسي‭ ‬تمريرة‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬فراس‭ ‬البريكان،‭ ‬ليسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬سكنت‭ ‬أعلى‭ ‬يمين‭ ‬مرمى‭ ‬النصر،‭ ‬معلناً‭ ‬عن‭ ‬تقدم‭ ‬فريقه‭.‬

وعادل‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالح‭ ‬النصر‭ ‬بسام‭ ‬محمد‭ ‬لاعب‭ ‬أهلي‭ ‬جدة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬بعد‭ ‬تسديدة‭ ‬من‭ ‬سلطان‭ ‬الغنام‭ ‬لاعب‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬90‭+‬9‭ ‬لتصبح‭ ‬النتيجة‭ ‬1-1،وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬يحتل‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬ويأتي‭ ‬أهلي‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭.‬

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الكرة‭ ‬الأول‭ ‬بنادي‭ ‬التعاون‭ ‬فوزًا‭ ‬ثمينًا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬الخليج‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفي‭ ‬المباراة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬موسى‭ ‬بارو‭ ‬وسطان‭ ‬مندش‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬18‭ ‬و51‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المباراة،‭ ‬وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬بتقدم‭ ‬التعاون‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬ليرفع‭ ‬التعاون‭ ‬رصيده‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬الخليج‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬بترتيب‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭.‬

وحسم‭ ‬فريق‭ ‬ضمك‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬الأخود‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬1،‭ ‬وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬ضمك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬الزبداني‭ ‬لاعب‭ ‬الأخدود‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬6‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه،‭ ‬وجورج‭ ‬كيفين‭ ‬نكودو‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬12،‭ ‬و‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،وسجل‭ ‬هدف‭ ‬الأخدود‭ ‬ناوليدج‭ ‬موسونا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المباراة‭.‬

وانتزع‭ ‬ضمك‭ ‬أول‭ ‬انتصاراته‭ ‬في‭ ‬روشن‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬الثالثة‭ ‬محتلاً‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬المسابقة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬استمر‭ ‬الأخدود‭ ‬بلا‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭.‬



