النصر يتعادل مع الأهلي في كلاسيكو دوري روشن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سيطر التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة النصر والأهلي،
بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع بينهما، في الكلاسيكو ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.
شهدت المباراة في الشوط الأول تكافؤ بين الفريقين للسيطرة على الكرة، دون أي خطورة حقيقية على مرمى النصر وأهلي جدة،وجاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، حيث استغل اللاعب الإيفواري فرانك كيسي تمريرة متقنة من زميله فراس البريكان، ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين مرمى النصر، معلناً عن تقدم فريقه.
وعادل النتيجة لصالح النصر بسام محمد لاعب أهلي جدة عن طريق الخطأ في مرماه بعد تسديدة من سلطان الغنام لاعب النصر في الدقيقة 90+9 لتصبح النتيجة 1-1،وبهذه النتيجة يحتل فريق النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط، ويأتي أهلي جدة في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.
حقق فريق الكرة الأول بنادي التعاون فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الخليج بهدفين دون رد، وسجل هدفي المباراة كل من موسى بارو وسطان مندش في الدقيقتين 18 و51 من عمر المباراة، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم التعاون بهدف وحيد ليرفع التعاون رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد الخليج عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر بترتيب دوري روشن.
وحسم فريق ضمك مباراته أمام ضيفه الأخود بنتيجة 3/1، وسجل أهداف ضمك كل من حسين الزبداني لاعب الأخدود في الدقيقة 6 بالخطأ في مرماه، وجورج كيفين نكودو هدفين في الدقيقتين 12، و 28 من ركلة جزاء،وسجل هدف الأخدود ناوليدج موسونا في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
وانتزع ضمك أول انتصاراته في روشن ليرفع رصيده إلى النقطة الثالثة محتلاً المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة، في حين استمر الأخدود بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.
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