أرسنال للتعامل مع الغيابات في مواجهته مع توتنهام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الغيابات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬أرسنال‭ ‬حين‭ ‬يخوض‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬اختبارا‭ ‬صعبا‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الجار‭ ‬اللدود‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وبعدما‭ ‬خسر‭ ‬معركة‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المتر‭ ‬الأخير‭ ‬لصالح‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬أراد‭ ‬أرسنال‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬جديته‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬2004،‭ ‬لكنه‭ ‬تلعثم‭ ‬منذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬نافذة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية،‭ ‬بتعادله‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬برايتون‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أكمله‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭.‬

ويدخل‭ ‬أرسنال‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬وهو‭ ‬متخلف‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سيتي‭ ‬وليفربول‭ ‬اللذين‭ ‬حققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭.‬

ويخوض‭ ‬فريق‭ ‬أرتيتا‭ ‬مواجهة‭ ‬الديربي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬توتنهام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رايس‭ ‬نتيجة‭ ‬الإيقاف،‭ ‬ونجمه‭ ‬النروجي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬وستبعده‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬لثلاثة‭ ‬أسابيع‭.‬

كما‭ ‬يغيب‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬ميرينو‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكتف‭.‬

لكن‭ ‬هناك‭ ‬أخبارا‭ ‬جيدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأرسنال‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬كبيرة‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬أرتيتا‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬لأجل‭ ‬طويل‭.‬

‮«‬أريد‭ ‬القيام‭ ‬بأكثر‭ ‬مما‭ ‬حققناه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭ ‬

وقال‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للإعلان‭ ‬بأن‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬وقع‭ ‬عقدا‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬النادي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬بدأ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬إحراز‭ ‬أرتيتا‭ ‬لدرع‭ ‬المجتمع‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬كما‭ ‬حل‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‮»‬‭.‬

أما‭ ‬أرتيتا،‭ ‬فقال‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بفخر‭ ‬كبير،‭ ‬متشوق‭ ‬وأتطلع‭ ‬قدما‭ ‬لما‭ ‬ينتظرنا‭. ‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬أيضا‭ ‬بالعلاقة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تربطني‭ ‬بالجميع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النادي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬اتلقاه‭ ‬وأريد‭ ‬القيام‭ ‬بأكثر‭ ‬مما‭ ‬حققناه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬أرتيتا‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬تعكير‭ ‬الأجواء‭ ‬الإيجابية‭ ‬بتعثر‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬بانتظار‭ ‬فريقه‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬أخرى‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بحلته‭ ‬الجديدة‭ ‬ضد‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي‭ ‬بطل‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭.‬

ولن‭ ‬يكون‭ ‬توتنهام‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاث‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وأتالانتا‭ ‬الاختبارين‭ ‬الشاقين‭ ‬الوحيدين‭ ‬لرجال‭ ‬أرتيتا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬إذ‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬البطل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭.‬

سيتي‭ ‬وليفربول‭ ‬لمواصلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬يبدو‭ ‬سيتي‭ ‬مرشحا‭ ‬لفوز‭ ‬رابع‭ ‬تواليا‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬برنتفورد‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستقبل‭ ‬إنتر‭ ‬بطل‭ ‬إيطاليا‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬ومن‭ ‬بعده‭ ‬أرسنال‭.‬

وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬صوب‭ ‬الهداف‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬رائعة‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬إيبسويتش‭ ‬تاون‭ (‬4-1‭) ‬ووست‭ ‬هام‭ (‬3-1‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬ضد‭ ‬تشلسي‭ (‬2-0‭).‬

ورفع‭ ‬النروجي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬ثلاثيات‭ ‬في‭ ‬69‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬وبات‭ ‬سادس‭ ‬لاعب‭ ‬فقط‭ ‬يسجل‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬لمباراتين‭ ‬تواليا‭. ‬وسيكون‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬إنجاز‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كرر‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬إذ‭ ‬سيصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬لثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭.‬

صحيح‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬النجم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬لفريقه‭ ‬ليفربول،‭ ‬ويمني‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬يسجل‭ ‬مجددا‭ ‬حين‭ ‬يلعب‭ ‬‮«‬الحمر‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربهم‭ ‬الجديد‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬ضد‭ ‬نوتنغهام‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬لمواجهة‭ ‬ميلان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬فيديريكو‭ ‬كييزا‭ ‬بفرصة‭ ‬الظهور‭ ‬بألوان‭ ‬ليفربول‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعدما‭ ‬قرر‭ ‬عدم‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استكمال‭ ‬تحضيراته‭ ‬لبدء‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الحمر‮»‬‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬الغريم‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬3‭-‬0‭.‬

تن‭ ‬هاغ‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭ ‬مجددا‭ ‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬في‭ ‬بدايته‭ ‬ولم‭ ‬تمض‭ ‬سوى‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬يجد‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬نفسه‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬هائل‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬يونايتد‭ ‬هزيمتين‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ضد‭ ‬برايتون‭ (‬1-2‭) ‬وليفربول‭.‬

ولم‭ ‬يظهر‭ ‬يونايتد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أنه‭ ‬حقق‭ ‬تقدما‭ ‬مقارنة‭ ‬بالموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬ثامنا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنقذه‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬وتمنحه‭ ‬بطاقة‭ ‬المشاركة‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

بالنسبة‭ ‬لتن‭ ‬هاغ‭ ‬‮«‬الوقت‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬مبكرا،‭ ‬سنرى‭ ‬أين‭ ‬سنكون‭ ‬في‭ ‬مايو‭. ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بإحراز‭ ‬الكؤوس‭ ‬وتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬ترتيب‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬الدوري‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الخميس‭ ‬مخصص‭ ‬لمباراة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ضد‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬‮«‬الضجة‭ ‬الحاصلة‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬علي‭. ‬أعرف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬أين‭ ‬نحن،‭ ‬ما‭ ‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬القيام‭ ‬به،‭ ‬إلى‭ ‬أين‭ ‬نتجه‭. ‬قلت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إننا‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭. ‬علينا‭ ‬دمج‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الفريق‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬الإصابات،‭ ‬علينا‭ ‬إعادة‭ ‬المصابين‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬لوك‭ ‬شو‭ ‬والدنماركي‭ ‬راسموس‭ ‬هويلوند‭ ‬غائبين‭ ‬عن‭ ‬الملاعب،‭ ‬لكن‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬مانويل‭ ‬أوغارتي‭ ‬قد‭ ‬يلعب‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭.‬



