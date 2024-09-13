بيكهام يحضر مراسم دفن إريكسون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تورسبي‭ (‬السويد‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ودّع‭ ‬عدة‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬والمشاهير‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الانجليزي‭ ‬ديفيد‭ ‬بيكهام،‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لمنتخب‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬وعدة‭ ‬أندية‭ ‬أوروبية‭ ‬سفن‭-‬غوران‭ ‬إريكسون،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬تورسبي‭ ‬في‭ ‬السويد‭.‬

وبعد‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ ‬مع‭ ‬سرطان‭ ‬البنكرياس‭ ‬توفي‭ ‬المدرب‭ ‬السويدي‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أغسطس‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬76‭ ‬عاما،‭ ‬محاطا‭ ‬بأسرته‭ ‬في‭ ‬منزله‭.‬

بدأت‭ ‬مراسم‭ ‬الدفن‭ ‬وسط‭ ‬أمطار‭ ‬الخريف‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬فريكسانده‭ ‬في‭ ‬تورسبي،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬فارملاند‭ ‬حيث‭ ‬نشأ‭ ‬إريكسون‭. ‬وتم‭ ‬وضع‭ ‬شاشة‭ ‬عملاقة‭ ‬ومقاعد‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬لبث‭ ‬الجنازة‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬للسكان‭ ‬المحليين‭ ‬والمشجعين‭.‬

وحضر‭ ‬المراسم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الضيوف‭ ‬الـ600‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السابق‭ ‬الانجليزي‭ ‬بيكهام‭ ‬ومواطنه‭ ‬المدرب‭ ‬واللاعب‭ ‬السابق‭ ‬روي‭ ‬هودجسون‭ ‬وعائلته،‭ ‬وشريكته‭ ‬السابقة‭ ‬نانسي‭ ‬ديل‭ ‬أوليو‭.‬

وقالت‭ ‬القس‭ ‬إنغيلا‭ ‬ألسكوبي‭ ‬وهي‭ ‬صديقة‭ ‬مقربة‭ ‬للراحل‭ ‬إريكسون‭ ‬وعائلته‭ ‬في‭ ‬تأبينه‭: ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مرضه،‭ ‬كانت‭ ‬أيام‭ ‬سفن‭-‬غوران‭ ‬الأخيرة‭ ‬مليئة‭ ‬بالحياة‭. ‬لقد‭ ‬تلقى‭ ‬إشادة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬والعديد‭ ‬منكم‭ ‬يحمل‭ ‬التزامه‭ ‬كمدرب‭ ‬في‭ ‬قلوبكم‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرح،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الضحك،‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الحزن،‭ ‬هناك‭ ‬مجال‭ ‬للامتنان‮»‬‭.‬

وتجمع‭ ‬خارج‭ ‬الكنيسة‭ ‬عدة‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬حاملين‭ ‬وردة‭ ‬في‭ ‬أيديهم‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬كان‭ ‬سفن‭-‬غوران‭ ‬يحب‭ ‬الروتين‭ ‬والانضباط،‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬أيضا‭ ‬مفعما‭ ‬بالحيوية‭ ‬ويقدر‭ ‬الطعام‭ ‬الجيد‭ ‬والمشروبات‭ ‬والسفر‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

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