Saturday, 14 September 2024 04:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيكهام يحضر مراسم دفن إريكسون

9/13/2024 7:32:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تورسبي‭ (‬السويد‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ودّع‭ ‬عدة‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬والمشاهير‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الانجليزي‭ ‬ديفيد‭ ‬بيكهام،‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لمنتخب‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬وعدة‭ ‬أندية‭ ‬أوروبية‭ ‬سفن‭-‬غوران‭ ‬إريكسون،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬تورسبي‭ ‬في‭ ‬السويد‭.‬

وبعد‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ ‬مع‭ ‬سرطان‭ ‬البنكرياس‭ ‬توفي‭ ‬المدرب‭ ‬السويدي‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أغسطس‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬76‭ ‬عاما،‭ ‬محاطا‭ ‬بأسرته‭ ‬في‭ ‬منزله‭.‬

بدأت‭ ‬مراسم‭ ‬الدفن‭ ‬وسط‭ ‬أمطار‭ ‬الخريف‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬فريكسانده‭ ‬في‭ ‬تورسبي،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬فارملاند‭ ‬حيث‭ ‬نشأ‭ ‬إريكسون‭. ‬وتم‭ ‬وضع‭ ‬شاشة‭ ‬عملاقة‭ ‬ومقاعد‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬لبث‭ ‬الجنازة‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬للسكان‭ ‬المحليين‭ ‬والمشجعين‭.‬

وحضر‭ ‬المراسم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الضيوف‭ ‬الـ600‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السابق‭ ‬الانجليزي‭ ‬بيكهام‭ ‬ومواطنه‭ ‬المدرب‭ ‬واللاعب‭ ‬السابق‭ ‬روي‭ ‬هودجسون‭ ‬وعائلته،‭ ‬وشريكته‭ ‬السابقة‭ ‬نانسي‭ ‬ديل‭ ‬أوليو‭.‬

وقالت‭ ‬القس‭ ‬إنغيلا‭ ‬ألسكوبي‭ ‬وهي‭ ‬صديقة‭ ‬مقربة‭ ‬للراحل‭ ‬إريكسون‭ ‬وعائلته‭ ‬في‭ ‬تأبينه‭: ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مرضه،‭ ‬كانت‭ ‬أيام‭ ‬سفن‭-‬غوران‭ ‬الأخيرة‭ ‬مليئة‭ ‬بالحياة‭. ‬لقد‭ ‬تلقى‭ ‬إشادة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬والعديد‭ ‬منكم‭ ‬يحمل‭ ‬التزامه‭ ‬كمدرب‭ ‬في‭ ‬قلوبكم‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرح،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الضحك،‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الحزن،‭ ‬هناك‭ ‬مجال‭ ‬للامتنان‮»‬‭.‬

وتجمع‭ ‬خارج‭ ‬الكنيسة‭ ‬عدة‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬حاملين‭ ‬وردة‭ ‬في‭ ‬أيديهم‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬كان‭ ‬سفن‭-‬غوران‭ ‬يحب‭ ‬الروتين‭ ‬والانضباط،‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬أيضا‭ ‬مفعما‭ ‬بالحيوية‭ ‬ويقدر‭ ‬الطعام‭ ‬الجيد‭ ‬والمشروبات‭ ‬والسفر‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

‭ ‬


MENAFN13092024000055011008ID1108672573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث