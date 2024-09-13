إنتر وميلان يرفضان تجديد ((سان سيرو))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ (‬إيطاليا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬جوسيبي‭ ‬سالا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬ناديي‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬وميلان‭ ‬رفضا‭ ‬مشروع‭ ‬تجديد‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬ملعبهما‭ ‬الشهير‭.‬

وقال‭ ‬سالا‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬الناديين‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬الناديان‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬التي‭ ‬اقترحتها‭ ‬مجموعة‭ ‬البناء‭ ‬وي‭ ‬بيلد‭ ‬ We ‭ ‬ Build ‭. ‬لقد‭ ‬قدموا‭ ‬تحليلات‭ ‬مفصلة‭ ‬للجدوى‭ ‬الفنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬واستنتاجاتهما‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تنفيذه‭ ‬بتكلفة‭ ‬مستدامة‭ ‬وأنهم‭ ‬لا‭ ‬يرغبان‭ ‬في‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أشار‭ ‬سالا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الناديين‭ ‬سيكونان‭ ‬مستعدين‭ ‬لإعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬المشروع‭ ‬الأولي‭ ‬لبناء‭ ‬ملعب‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المجاورة‭ ‬مباشرة‭ ‬لسان‭ ‬سيرو‭.‬

وقال‭ ‬سالا‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬لا‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬الصفر،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬مقاومة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقدموا‭ ‬لنا‭ ‬مشروعا‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما،‭ ‬ولكن‭ ‬بناء‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬السهل‭ ‬أبدا،‭ ‬فهو‭ ‬دائما‭ ‬معقد‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬سعيهما‭ ‬لزيادة‭ ‬إيراداتهما،‭ ‬أعلن‭ ‬الناديان‭ ‬اللذان‭ ‬توجا‭ ‬بطلين‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬10‭ ‬مرات‭ ‬فيما‭ ‬بينهما،‭ ‬أنهما‭ ‬يرغبان‭ ‬في‭ ‬ترك‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬المملوك‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬ميلانو‭.‬



