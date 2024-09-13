تأجيل المحاكمة في قضية وفاة مارادونا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوينوس‭ ‬آيرس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أرجأت‭ ‬محكمة‭ ‬أرجنتينية‭ ‬إلى‭ ‬مارس‭ ‬2025‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬طال‭ ‬انتظارها‭ ‬لسبعة‭ ‬من‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬متهمين‭ ‬بالإهمال‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬دييغو‭ ‬أرماندو‭ ‬مارادونا‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬المحاكمة‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬بعد‭ ‬تأجيل‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬مايو،‭ ‬لكنها‭ ‬تأجلت‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وفقا‭ ‬لحكم‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وتوفي‭ ‬مارادونا‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الأرجنتين‭ ‬للفوز‭ ‬بمونديال‭ ‬المكسيك‭ ‬1986،‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020‭ ‬عن‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬أثناء‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬جراحة‭ ‬في‭ ‬المخ‭ ‬بسبب‭ ‬جلطة‭ ‬دموية،‭ ‬بعد‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬مكافحة‭ ‬إدمان‭ ‬الكوكايين‭ ‬والكحول‭.‬

تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬نجم‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬السابق‭ ‬ميتا‭ ‬في‭ ‬السرير‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬خضوعه‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية،‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬مستأجر‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأحياء‭ ‬الراقية‭ ‬للعاصمة‭ ‬بوينس‭ ‬آيرس‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭. ‬تبين‭ ‬لاحقا‭ ‬أنه‭ ‬توفي‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬لنوبة‭ ‬قلبية‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬قالت‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬أرجنتينية‭ ‬إن‭ ‬جراح‭ ‬الأعصاب‭ ‬ليوبولدو‭ ‬لوك‭ ‬والطبيبة‭ ‬النفسية‭ ‬أغوستينا‭ ‬كوساتشوف‭ ‬وستة‭ ‬آخرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الممرضات،‭ ‬سيحاكمون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬ورفضت‭ ‬الاستئناف‭.‬

واتهم‭ ‬ممثلو‭ ‬الادعاء‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬بتقديم‭ ‬علاج‭ ‬منزلي‭ ‬‮«‬متهور‮»‬‭ ‬و‮«‬ناقص‮»‬‭ ‬لمارادونا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خلصت‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬خبيرا‭ ‬طبيا‭ ‬شكلها‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفتى‭ ‬الذهبي‮»‬‭ ‬للكرة‭ ‬المستديرة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يملك‭ ‬فرصة‭ ‬أفضل‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬طبية‭ ‬مناسبة‭.‬

ويواجه‭ ‬أعضاء‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬خطر‭ ‬السجن‭ ‬لمدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬ثمانية‭ ‬أعوام‭ ‬و25‭ ‬عاما‭.‬







