رونالدو: صنعنا التاريخ.. مليار متابع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬تخطى‭ ‬المهاجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬لاعب‭ ‬النصر‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حاجز‭ ‬المليار‭ ‬متابع‭ ‬لحساباته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بمساعدة‭ ‬قناته‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬يوتيوب‭ ‬التي‭ ‬اجتذبت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭. ‬وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬عالمية،‭ ‬أن‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬رقم‭ ‬900‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ليساعد‭ ‬البرتغال‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬2‭-‬1‭ ‬على‭ ‬كرواتيا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬شخص‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مليار‭ ‬متابع‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وقال‭ ‬رونالدو‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬صنعنا‭ ‬التاريخ،‭ ‬مليار‭ ‬متابع‭! ‬هذا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬رقم،‭ ‬إنه‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬شغفنا‭ ‬المشترك‭ ‬ودوافعنا‭ ‬وحبنا‭ ‬للعبة‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

‮«‬لقد‭ ‬كنتم‭ ‬معي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الطريق،‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬السعيدة‭ ‬والحزينة‭. ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬هي‭ ‬رحلتنا‭. ‬شكرا‭ ‬لكم‭ ‬على‭ ‬ثقتكم‭ ‬بي،‭ ‬ودعمكم‭ ‬لي،‭ ‬وكونكم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حياتي‮»‬‭.‬

ووصل‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بفضل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬639‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭ ‬على‭ ‬إنستجرام،‭ ‬و170‭ ‬مليونا‭ ‬على‭ ‬فيسبوك،‭ ‬و113‭ ‬مليونا‭ ‬على‭ ‬إكس‭.‬

وتصدر‭ ‬اللاعب‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬قائمة‭ ‬فوربس‭ ‬لأعلى‭ ‬الرياضيين‭ ‬أجرا‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬إذ‭ ‬وصلت‭ ‬أرباحه‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بفضل‭ ‬عدد‭ ‬متابعيه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬ويستضيف‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬يرتدي‭ ‬رونالدو‭ ‬قميصه،‭ ‬نظيره‭ ‬الأهلي‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قمة‭ ‬بالدوري‭ ‬السعودي‭.‬