الريال يمدد تعاقده مع لونين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تمديد تعاقده مع الحارس أندري لونين، حتى عام 2030.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن الحارس الأوكراني الدولي البالغ من العمر 25 عاما، انضم من فريق زوريا لوهانسك في عام 2018، وشارك في 31 مباراة في كافة المسابقات مع الريال في الموسم الماضي.
وذكر النادي: «توصل ريال مدريد مع الحارس أندري لونين على تمديد تعاقده، ليستمر مع الفريق حتى 30 يونيو 2030».
وأضاف النادي: «انضم لونين إلى الريال في 2018 وكان يبلغ وقتها 19 عاما، وكان جزءا من الفريق الأول منذ عام 2020».
وأعير لونين، الذي يتواجد في القائمة المختصرة لجائزة ياشين التي تمنح لأفضل حارس مرمى عن موسم 2023 / 2024، لفرق ليجانيس وبلد الوليد وريال أوفيدو منذ وصوله إلى إسبانيا، وفاز بعشرة كؤوس خلال الفترة التي قضاها مع الريال.
وشارك لونين في 13 مباراة دولية مع أوكرانيا، حيث كانت أول مباراة دولية كاملة شارك بها أمام السعودية في 2018، كما كان الحارس الأساسي للمنتخب الأوكراني في المباراة التي خسرها أمام منتخب رومانيا في دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024).
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