الريال يمدد تعاقده مع لونين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬تمديد‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬الحارس‭ ‬أندري‭ ‬لونين،‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬الحارس‭ ‬الأوكراني‭ ‬الدولي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬25‭ ‬عاما،‭ ‬انضم‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬زوريا‭ ‬لوهانسك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ ‬مع‭ ‬الريال‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وذكر‭ ‬النادي‭: ‬‮«‬توصل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مع‭ ‬الحارس‭ ‬أندري‭ ‬لونين‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬تعاقده،‭ ‬ليستمر‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2030‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬النادي‭: ‬‮«‬انضم‭ ‬لونين‭ ‬إلى‭ ‬الريال‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬وكان‭ ‬يبلغ‭ ‬وقتها‭ ‬19‭ ‬عاما،‭ ‬وكان‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‮»‬‭.‬

وأعير‭ ‬لونين،‭ ‬الذي‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬المختصرة‭ ‬لجائزة‭ ‬ياشين‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬لأفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬عن‭ ‬موسم‭ ‬2023‭ / ‬2024،‭ ‬لفرق‭ ‬ليجانيس‭ ‬وبلد‭ ‬الوليد‭ ‬وريال‭ ‬أوفيدو‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬إسبانيا،‭ ‬وفاز‭ ‬بعشرة‭ ‬كؤوس‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬مع‭ ‬الريال‭.‬

وشارك‭ ‬لونين‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬كاملة‭ ‬شارك‭ ‬بها‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الحارس‭ ‬الأساسي‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬رومانيا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ببطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2024‭). ‬