الصين تؤكد عدم تسامحها مع المنشطات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين -(أ ف ب): شدّدت الصين أمس الجمعة على أنّها تظهر «موقفا غير متسامح مطلقا» مع المنشطات في أول تعليق لها بعد تقرير مستقل كشف أنّ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) كانت غير منحازة في قرارها السماح لـ23 سباحا صينيا في المنافسة رغم ثبوت تناولهم لمواد محظورة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية نينغ ماو في مؤتمر صحفي دوري «من حيث المبدأ، التزمت الصين دائما بشكل صارم باللوائح الدولية لمكافحة المنشطات ولديها موقف عدم التسامح مطلقا تجاه المنشطات».
وأكد المدعي العام المستقل المكلف من قبل الهيئة في تقريره النهائي الذي نشر الخميس أنّ الوكالة العالمية «وادا» لم تنحز إلى الصين في قضية سباحيها الـ23 الذين ثبت تناولهم المنشطات ولكن لم تتم معاقبتهم قبل الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021.
وقال المدعي العام السويسري إريك كوتييه في بيان صحفي لـ «وادا» إن «المعلومات الواردة في الملف تظهر أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قامت بعملها بشكل مستقل ومهني، وأنه لا يوجد دليل على عكس ذلك».
وتطابق التقرير المستقل مع التقرير المؤقت لـ «وادا» الذي نُشر في التاسع من يوليو، قبل أسبوعين من افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس (26 يوليو -11 أغسطس).
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