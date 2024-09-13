الصين تؤكد عدم تسامحها مع المنشطات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شدّدت‭ ‬الصين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬أنّها‭ ‬تظهر‭ ‬‮«‬موقفا‭ ‬غير‭ ‬متسامح‭ ‬مطلقا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬تقرير‭ ‬مستقل‭ ‬كشف‭ ‬أنّ‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬وادا‭) ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬منحازة‭ ‬في‭ ‬قرارها‭ ‬السماح‭ ‬لـ23‭ ‬سباحا‭ ‬صينيا‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬رغم‭ ‬ثبوت‭ ‬تناولهم‭ ‬لمواد‭ ‬محظورة‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬نينغ‭ ‬ماو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ،‭ ‬التزمت‭ ‬الصين‭ ‬دائما‭ ‬بشكل‭ ‬صارم‭ ‬باللوائح‭ ‬الدولية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬ولديها‭ ‬موقف‭ ‬عدم‭ ‬التسامح‭ ‬مطلقا‭ ‬تجاه‭ ‬المنشطات‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬المستقل‭ ‬المكلف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬الخميس‭ ‬أنّ‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬وادا‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تنحز‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬سباحيها‭ ‬الـ23‭ ‬الذين‭ ‬ثبت‭ ‬تناولهم‭ ‬المنشطات‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬معاقبتهم‭ ‬قبل‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وقال‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬السويسري‭ ‬إريك‭ ‬كوتييه‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬وادا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬قامت‭ ‬بعملها‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬ومهني،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتطابق‭ ‬التقرير‭ ‬المستقل‭ ‬مع‭ ‬التقرير‭ ‬المؤقت‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬وادا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬يوليو،‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ (‬26‭ ‬يوليو‭ -‬11‭ ‬أغسطس‭).‬