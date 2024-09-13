((وادا)) لم تنحز للسباحين الصينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مونتريال - (أ ف ب) :لم تنحز الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» إلى الصين في قضية سباحيها الـ23 الذين ثبت تناولهم المنشطات ولكن لم تتم معاقبتهم قبل الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021، وفقا لما أكد المدعي العام المستقل المكلف من قبل الهيئة في تقريره النهائي.
ووجد التقرير أيضا أن قوانين مكافحة المنشطات والعمليات الإدارية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يمكن تعزيزها بشكل أكبر، وهو ما أقرت به الوكالة نفسها.
وقال المدعي العام السويسري إريك كوتييه في بيان صحافي لـ «وادا» إن «المعلومات الواردة في الملف تظهر أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قامت بعملها بشكل مستقل ومهني، وأنه لا يوجد دليل على عكس ذلك”.
وتطابق التقرير المستقل مع التقرير المؤقت لـ «وادا» الذي نُشر في التاسع من يوليو، قبل أسبوعين من افتتاح
الألعاب الأولمبية في باريس (26 يوليو - 11 أغسطس).
وفي خضم الاضطرابات التي أعقبت ما كشفته قناة «ايه آر دي» الألمانية وصحيفة نيويورك تايمز في أبريل، كررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات منذ البداية أنها لم ترتكب أي خطأ في عدم معاقبة السباحين الذين ثبت تناولهم مادة تريميتازيدين في مسابقة محلية قبل الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2021، وقبولها حجة السلطات الصينية بشأن «تلوث الغذاء» في أحد الفنادق.
شارك 11 منهم في الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.
ومع ذلك، أشار التقرير النهائي إلى أنه من الممكن تعزيز قوانين مكافحة المنشطات والإجراءات الإدارية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وهناك «بالتأكيد دروس يمكن تعلمها من هذا الوضع»، كما أقرّ أوليفييه نيغلي المدير العام للوكالة الدولية.
ويوصي التقرير، على سبيل المثال، بتحسين المبادئ التوجيهية الداخلية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للتعامل مع حالات تعاطي المنشطات، والتواصل بشكل أفضل مع الحالات المشتبه فيها مع وكالات مكافحة المنشطات الوطنية والرياضيين، وتحسين قاعدة بيانات تسمى «آدامز» لتنبيه المديرين في حالة حدوث تأخير في تحليل الاختبار.
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