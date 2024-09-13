((وادا)) لم تنحز للسباحين الصينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مونتريال‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬لم‭ ‬تنحز‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬‮«‬وادا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬سباحيها‭ ‬الـ23‭ ‬الذين‭ ‬ثبت‭ ‬تناولهم‭ ‬المنشطات‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬معاقبتهم‭ ‬قبل‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أكد‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬المستقل‭ ‬المكلف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬النهائي‭.‬

ووجد‭ ‬التقرير‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬قوانين‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬والعمليات‭ ‬الإدارية‭ ‬للوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬يمكن‭ ‬تعزيزها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أقرت‭ ‬به‭ ‬الوكالة‭ ‬نفسها‭.‬

وقال‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬السويسري‭ ‬إريك‭ ‬كوتييه‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحافي‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬وادا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬قامت‭ ‬بعملها‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬ومهني،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ذلك”‭. ‬

وتطابق‭ ‬التقرير‭ ‬المستقل‭ ‬مع‭ ‬التقرير‭ ‬المؤقت‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬وادا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬يوليو،‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭

‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ (‬26‭ ‬يوليو‭ - ‬11‭ ‬أغسطس‭). ‬

وفي‭ ‬خضم‭ ‬الاضطرابات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬ما‭ ‬كشفته‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬آر‭ ‬دي‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬وصحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬في‭ ‬أبريل،‭ ‬كررت‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬ترتكب‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬معاقبة‭ ‬السباحين‭ ‬الذين‭ ‬ثبت‭ ‬تناولهم‭ ‬مادة‭ ‬تريميتازيدين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬محلية‭ ‬قبل‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وقبولها‭ ‬حجة‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬تلوث‭ ‬الغذاء‮»‬‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭.‬

شارك‭ ‬11‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أشار‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تعزيز‭ ‬قوانين‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬والإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬للوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات،‭ ‬وهناك‭ ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬دروس‭ ‬يمكن‭ ‬تعلمها‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أقرّ‭ ‬أوليفييه‭ ‬نيغلي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭. ‬

ويوصي‭ ‬التقرير،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬بتحسين‭ ‬المبادئ‭ ‬التوجيهية‭ ‬الداخلية‭ ‬للوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات،‭ ‬والتواصل‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬مع‭ ‬الحالات‭ ‬المشتبه‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬وكالات‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬الوطنية‭ ‬والرياضيين،‭ ‬وتحسين‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬آدامز‮»‬‭ ‬لتنبيه‭ ‬المديرين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬تأخير‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬الاختبار‭. ‬



