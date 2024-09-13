لوكلير الأسرع في التجارب الحرة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): تعافى تشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري، من الحادث الذي تعرض له، أمس الجمعة، في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة أذربيجان الكبرى، المقرر إقامته غدا الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، ليسجل أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية.
وسجل لوكلير، الذي فاز بسباق جائزة مونزا الكبرى قبل اسبوعين، أسرع زمن للفة حيث سجل زمنا بلغ دقيقة و484ر43 ثانية ليتغلب على سيرجيو بيريز، سائق ريد بول، بفارق 006ر0 ثانية. فيما جاء لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، في المركز الثالث.
وفشل لوكلير في عبور اللفة الـ15 وتعرض لحادث بسيارته في التجربة الحرة الأولى. ولدى لوكلير ماض أليم في باكو، حيث تعرض لحوادث في التجربة الرسمية في 2019 وفي سباق السرعة في 2023.
وسجل بطل العالم ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى، ولكنه احتل المركز الخامس في التجربة الحرة الثانية.
وجاء كارلوس ساينز، زميل لوكلير في فيراري، في المركز الرابع، بينما احتل أوسكار بياستري، سائق مكلارين الثاني، المركز الخامس، فيما جاء جورج راسل، سائق مرسيدس الثاني، في المركز التاسع.
وشهدت التجربة الأولى رفع الأعلام الحمراء أكثر من مرة، وظهر العلم الأحمر الأول في وقت مبكر من الجولة بعد أن اضطر المشرفون إلى النزول إلى الحلبة لإزالة قطعة معدنية صغيرة يمكن أن تلحق أضرارا بالسيارات.
وتوقفت التجربة مرة أخرى بعد نصف الساعة بعد فشل تشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري بعدما تعرضت سيارته لحادث. وتم رفع العلم الأحمر للمرة الأخيرة قبل حوالي 15 دقيقة من نهاية التجربة بعد انزلاق الأرجنتيني فرانكو كولابينتو، سائق فريق وليامز، إلى الحائط وتسبب في أضرار بالغة بسيارته.
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