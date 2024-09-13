لوكلير الأسرع في التجارب الحرة الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعافى‭ ‬تشارلز‭ ‬لوكلير،‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬فيراري،‭ ‬من‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬الحرة‭ ‬الأولى‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الكبرى،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامته‭ ‬غدا‭ ‬الأحد،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا1‭-‬،‭ ‬ليسجل‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬الحرة‭ ‬الثانية‭.‬

وسجل‭ ‬لوكلير،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬مونزا‭ ‬الكبرى‭ ‬قبل‭ ‬اسبوعين،‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬للفة‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬زمنا‭ ‬بلغ‭ ‬دقيقة‭ ‬و484ر43‭ ‬ثانية‭ ‬ليتغلب‭ ‬على‭ ‬سيرجيو‭ ‬بيريز،‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول،‭ ‬بفارق‭ ‬006ر0‭ ‬ثانية‭. ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون،‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وفشل‭ ‬لوكلير‭ ‬في‭ ‬عبور‭ ‬اللفة‭ ‬الـ15‭ ‬وتعرض‭ ‬لحادث‭ ‬بسيارته‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬الحرة‭ ‬الأولى‭. ‬ولدى‭ ‬لوكلير‭ ‬ماض‭ ‬أليم‭ ‬في‭ ‬باكو،‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬لحوادث‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬وفي‭ ‬سباق‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬2023‭.‬

وسجل‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول،‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬الحرة‭ ‬الأولى،‭ ‬ولكنه‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬الحرة‭ ‬الثانية‭.‬

وجاء‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينز،‭ ‬زميل‭ ‬لوكلير‭ ‬في‭ ‬فيراري،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬بينما‭ ‬احتل‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري،‭ ‬سائق‭ ‬مكلارين‭ ‬الثاني،‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬جورج‭ ‬راسل،‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬الثاني،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬

وشهدت‭ ‬التجربة‭ ‬الأولى‭ ‬رفع‭ ‬الأعلام‭ ‬الحمراء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة،‭ ‬وظهر‭ ‬العلم‭ ‬الأحمر‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اضطر‭ ‬المشرفون‭ ‬إلى‭ ‬النزول‭ ‬إلى‭ ‬الحلبة‭ ‬لإزالة‭ ‬قطعة‭ ‬معدنية‭ ‬صغيرة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بالسيارات‭.‬

وتوقفت‭ ‬التجربة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬الساعة‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬تشارلز‭ ‬لوكلير،‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬بعدما‭ ‬تعرضت‭ ‬سيارته‭ ‬لحادث‭. ‬وتم‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬الأحمر‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬التجربة‭ ‬بعد‭ ‬انزلاق‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬فرانكو‭ ‬كولابينتو،‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬وليامز،‭ ‬إلى‭ ‬الحائط‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬أضرار‭ ‬بالغة‭ ‬بسيارته‭.‬











