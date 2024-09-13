هدوء ما قبل عاصفتي الإنتر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أن‭ ‬يستعد‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لما‭ ‬ينتظره‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬استحقاق‭ ‬قاري‭ ‬شاق‭ ‬جدا‭ ‬ضد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ومن‭ ‬بعده‭ ‬الديربي‭ ‬ضد‭ ‬جاره‭ ‬ميلان،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يخوض‭ ‬هدوء‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬العاصفة‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬ضد‭ ‬مضيفه‭ ‬مونتسا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويتصدر‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إينزاغي‭ ‬الترتيب‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬غريمه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وجار‭ ‬الأخير‭ ‬تورينو‭ ‬وأودينيزي‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعمد‭ ‬إينزاغي‭ ‬إلى‭ ‬إراحة‭ ‬بعض‭ ‬نجومه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الغد،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ينتظره‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬استحقاق‭ ‬شاق‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬ضد‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بحلته‭ ‬الجديدة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬ميلان‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭.‬

وسيكون‭ ‬إينزاغي‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬حث‭ ‬لاعبيه‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬مونتسا‭ ‬بكامل‭ ‬التركيز‭ ‬وعدم‭ ‬التفكير‭ ‬بسيتي‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬‮«‬نيراتسوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

توج‭ ‬إنتر‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬مراحل‭ ‬على‭ ‬ختام‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬بالذات،‭ ‬ولا‭ ‬يريد‭ ‬التفويت‭ ‬فرصة‭ ‬تجديد‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬الجار‭ ‬اللدود‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬فينيتسيا‭ ‬السبت،‭ ‬لكن‭ ‬عليه‭ ‬أولا‭ ‬حسم‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أمام‭ ‬مونتسا‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬ليوفنتوس‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬بدوره‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬إمبولي،‭ ‬بالتقدم‭ ‬عليه‭.‬

أجواء‭ ‬حذرة‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬

وخلافا‭ ‬للأجواء‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬تخيم‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب‭ ‬أجواء‭ ‬حذرة‭ ‬جدا‭ ‬بعدما‭ ‬طعن‭ ‬أندريا‭ ‬بيريتا،‭ ‬زعيم‭ ‬مجموعات‭ ‬المشجعين‭ ‬المتشددة‭ ‬‮«‬ألتراس‮»‬‭ ‬في‭ ‬إنتر،‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭ ‬الأربعاء‭ ‬مشجعا‭ ‬آخر‭ ‬للنادي‭ ‬وأحد‭ ‬أعضاء‭ ‬مافيا‭ ‬‮«‬ندرانغيتا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كالابريا‭.‬

يوفنتوس‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬الانتصارات‭ ‬

وبعد‭ ‬بداية‭ ‬نارية‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭ ‬وفوزه‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كومو‭ ‬وهيلاس‭ ‬فيرونا،‭ ‬تعثر‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وتشكيلته‭ ‬المتجددة‭ ‬أمام‭ ‬روما‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬نافذة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يريد‭ ‬العودة‭ ‬سريعا‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬إمبولي‭ ‬كي‭ ‬يتحضر‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لاستحقاق‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ ‬ومن‭ ‬بعده‭ ‬لمواجهة‭ ‬نابولي‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وبعد‭ ‬التعثر‭ ‬أمام‭ ‬روما،‭ ‬قال‭ ‬موتا‭ ‬‮«‬خضنا‭ ‬مباراتنا‭ ‬الثالثة‭ ‬فقط‭ ‬للموسم‭ ‬ولعبنا‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬صعب‭ ‬المراس‭ ‬يملك‭ ‬مدربا‭ ‬جيدا‭ (‬دانييلي‭ ‬دي‭ ‬روسي‭) ‬ولاعبين‭ ‬جيدين‭... ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬بإمكاننا‭ ‬تحسينها‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زال‭ ‬الوقت‭ ‬مبكرا،‭ ‬دعونا‭ ‬نرى‭ ‬أين‭ ‬سنكون‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭. ‬ما‭ ‬زال‭ ‬مبكرا‭ ‬الآن‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬أهدافنا‭ ‬للموسم‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭ ‬تحت‭ ‬المجهر‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬فينيتسيا‭ ‬بعد‭ ‬بدايته‭ ‬المتعثرة‭ ‬مع‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬يتخلف‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬إنتر‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬فقط‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬تامي‭ ‬أبراهام‭ ‬بفرصة‭ ‬اللعب‭ ‬أساسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بألوان‭ ‬ميلان،‭ ‬ليتواجد‭ ‬بجانب‭ ‬زميليه‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬تشلسي‭ ‬فيكايو‭ ‬توموري‭ ‬وروبن‭ ‬لوفتوس‭- ‬شيك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬جاهزية‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الآخر‭ ‬الإسباني‭ ‬ألفارو‭ ‬موراتا‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬