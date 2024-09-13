Saturday, 14 September 2024 04:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هدوء ما قبل عاصفتي الإنتر

9/13/2024 7:32:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أن‭ ‬يستعد‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لما‭ ‬ينتظره‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬استحقاق‭ ‬قاري‭ ‬شاق‭ ‬جدا‭ ‬ضد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ومن‭ ‬بعده‭ ‬الديربي‭ ‬ضد‭ ‬جاره‭ ‬ميلان،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يخوض‭ ‬هدوء‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬العاصفة‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬ضد‭ ‬مضيفه‭ ‬مونتسا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويتصدر‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إينزاغي‭ ‬الترتيب‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬غريمه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وجار‭ ‬الأخير‭ ‬تورينو‭ ‬وأودينيزي‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعمد‭ ‬إينزاغي‭ ‬إلى‭ ‬إراحة‭ ‬بعض‭ ‬نجومه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الغد،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ينتظره‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬استحقاق‭ ‬شاق‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬ضد‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بحلته‭ ‬الجديدة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬ميلان‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭.‬

وسيكون‭ ‬إينزاغي‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬حث‭ ‬لاعبيه‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬مونتسا‭ ‬بكامل‭ ‬التركيز‭ ‬وعدم‭ ‬التفكير‭ ‬بسيتي‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬‮«‬نيراتسوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

توج‭ ‬إنتر‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬مراحل‭ ‬على‭ ‬ختام‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬بالذات،‭ ‬ولا‭ ‬يريد‭ ‬التفويت‭ ‬فرصة‭ ‬تجديد‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬الجار‭ ‬اللدود‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬فينيتسيا‭ ‬السبت،‭ ‬لكن‭ ‬عليه‭ ‬أولا‭ ‬حسم‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أمام‭ ‬مونتسا‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬ليوفنتوس‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬بدوره‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬إمبولي،‭ ‬بالتقدم‭ ‬عليه‭.‬

أجواء‭ ‬حذرة‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬

وخلافا‭ ‬للأجواء‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬تخيم‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب‭ ‬أجواء‭ ‬حذرة‭ ‬جدا‭ ‬بعدما‭ ‬طعن‭ ‬أندريا‭ ‬بيريتا،‭ ‬زعيم‭ ‬مجموعات‭ ‬المشجعين‭ ‬المتشددة‭ ‬‮«‬ألتراس‮»‬‭ ‬في‭ ‬إنتر،‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭ ‬الأربعاء‭ ‬مشجعا‭ ‬آخر‭ ‬للنادي‭ ‬وأحد‭ ‬أعضاء‭ ‬مافيا‭ ‬‮«‬ندرانغيتا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كالابريا‭.‬

يوفنتوس‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬الانتصارات‭ ‬

وبعد‭ ‬بداية‭ ‬نارية‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭ ‬وفوزه‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كومو‭ ‬وهيلاس‭ ‬فيرونا،‭ ‬تعثر‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وتشكيلته‭ ‬المتجددة‭ ‬أمام‭ ‬روما‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬نافذة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يريد‭ ‬العودة‭ ‬سريعا‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬إمبولي‭ ‬كي‭ ‬يتحضر‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لاستحقاق‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ ‬ومن‭ ‬بعده‭ ‬لمواجهة‭ ‬نابولي‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وبعد‭ ‬التعثر‭ ‬أمام‭ ‬روما،‭ ‬قال‭ ‬موتا‭ ‬‮«‬خضنا‭ ‬مباراتنا‭ ‬الثالثة‭ ‬فقط‭ ‬للموسم‭ ‬ولعبنا‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬صعب‭ ‬المراس‭ ‬يملك‭ ‬مدربا‭ ‬جيدا‭ (‬دانييلي‭ ‬دي‭ ‬روسي‭) ‬ولاعبين‭ ‬جيدين‭... ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬بإمكاننا‭ ‬تحسينها‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زال‭ ‬الوقت‭ ‬مبكرا،‭ ‬دعونا‭ ‬نرى‭ ‬أين‭ ‬سنكون‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭. ‬ما‭ ‬زال‭ ‬مبكرا‭ ‬الآن‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬أهدافنا‭ ‬للموسم‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭ ‬تحت‭ ‬المجهر‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬فينيتسيا‭ ‬بعد‭ ‬بدايته‭ ‬المتعثرة‭ ‬مع‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬يتخلف‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬إنتر‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬فقط‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬تامي‭ ‬أبراهام‭ ‬بفرصة‭ ‬اللعب‭ ‬أساسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بألوان‭ ‬ميلان،‭ ‬ليتواجد‭ ‬بجانب‭ ‬زميليه‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬تشلسي‭ ‬فيكايو‭ ‬توموري‭ ‬وروبن‭ ‬لوفتوس‭- ‬شيك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬جاهزية‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الآخر‭ ‬الإسباني‭ ‬ألفارو‭ ‬موراتا‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

MENAFN13092024000055011008ID1108672565

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث