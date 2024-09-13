برشلونة في وضع مثالي للثأر من جيرونا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبدو‭ ‬برشلونة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مثالي‭ ‬للثأر‭ ‬من‭ ‬جاره‭ ‬الكاتالوني‭ ‬جيرونا‭ ‬حين‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬عليه‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وحقق‭ ‬برشلونة‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬بقيادة‭ ‬فليك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بجميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬وحيدا‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬غريمه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬وفياريال،‭ ‬وبفارق‭ ‬خمس‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬جيرونا‭ ‬الخامس‭.‬

وبالتالي،‭ ‬تبدو‭ ‬جميع‭ ‬الظروف‭ ‬ملائمة‭ ‬كي‭ ‬يحقق‭ ‬برشلونة‭ ‬ثأره‭ ‬من‭ ‬جاره‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬مرتين‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬4‭-‬2‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬‮«‬بلاوغرانا‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭.‬

وفي‭ ‬موسمه‭ ‬الرابع‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الكبار،‭ ‬حل‭ ‬جيرونا‭ ‬ثالثا‭ ‬خلف‭ ‬برشلونة‭ ‬وريال‭ ‬وضمن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬وكان‭ ‬طيلة‭ ‬الموسم‭ ‬الند‭ ‬الأقوى‭ ‬لعملاق‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

ورغم‭ ‬تعثره‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فإن‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬ضمن‭ ‬له‭ ‬المشاركة‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬التي‭ ‬يستهل‭ ‬فيها‭ ‬مشواره‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا،‭ ‬ومنح‭ ‬ريال‭ ‬لقبه‭ ‬السادس‭ ‬والثلاثين‭.‬

لكن‭ ‬الكثير‭ ‬تَغيَّر‭ ‬بين‭ ‬الأمس‭ ‬واليوم،‭ ‬إذ‭ ‬أحدث‭ ‬فليك‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬برشلونة‭ ‬بقيادة‭ ‬اليافع‭ ‬لامين‭ ‬جمال،‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬داني‭ ‬أولمو‭ ‬والهداف‭ ‬المخضرم‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬خسر‭ ‬جيرونا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬قوته‭ ‬الضاربة‭ ‬برحيل‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬الهداف‭ ‬الأوكراني‭ ‬أرتيم‭ ‬دوفبيك‭ ‬والبرازيلي‭ ‬سافينيو،‭ ‬ما‭ ‬ترك‭ ‬المدرب‭ ‬ميتشل‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬بدائل‭.‬

‮«‬قمنا‭ ‬بما‭ ‬خططنا‭ ‬له‮»‬‭ ‬

وبعدما‭ ‬بدأ‭ ‬الموسم‭ ‬بخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬0‭-‬3،‭ ‬استعاد‭ ‬جيرونا‭ ‬توازنه‭ ‬بفوزين‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬أوساسونا‭ ‬4‭-‬0‭ ‬وإشبيلية‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬ليظهر‭ ‬أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تكرار‭ ‬سيناريو‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لجيرونا‭ ‬كيكي‭ ‬كارسيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬‮«‬كان‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬صعبا‭ ‬لأننا‭ ‬خضنا‭ ‬موسما‭ ‬رائعا‭. ‬كنا‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬ستكون‭ ‬طويلة‭ (‬من‭ ‬حيث‭ ‬الشعور‭)‬‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬قمنا‭ ‬بما‭ ‬خططنا‭ ‬له،‭ ‬وهو‭ ‬التفكير‭ ‬باللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يغادرونا‭. ‬خططنا‭ ‬لبعض‭ ‬منهم‭. ‬بحثنا‭ ‬عن‭ ‬خصائص‭ (‬في‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد‭) ‬تناسب‭ ‬مدربنا‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬الأسلوب‭ ‬الذي‭ ‬نلعب‭ ‬به‮»‬‭.‬

وتعاقد‭ ‬جيرونا‭ ‬مع‭ ‬الهولندي‭ ‬أرناوت‭ ‬دانجوما،‭ ‬براين‭ ‬خيل،‭ ‬أبل‭ ‬رويس‭ ‬والهولندي‭ ‬دوني‭ ‬فان‭ ‬در‭ ‬بيك‭ ‬بين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬الجديدة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أوريول‭ ‬روميو،‭ ‬ابن‭ ‬الـ32‭ ‬عاما‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬بالذات‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭.‬

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬للاعب‭ ‬الوسط‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬برشلونة‭ ‬بحسب‭ ‬عقد‭ ‬الإعارة،‭ ‬فيما‭ ‬يحوم‭ ‬الشك‭ ‬أيضا‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الآخر‭ ‬الفنزويلي‭ ‬يانغل‭ ‬هيريرا‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يعاني‭ ‬فليك‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬الغيابات‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬موناكو‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬الإمارة‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬أولمو‭ ‬رغم‭ ‬الضربة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬بلاده‭ ‬مع‭ ‬صربيا‭ (‬0-0‭) ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

المعنويات‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬‮«‬بلاوغرانا‮»‬‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬البداية‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬فوزا‭ ‬بسباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬بلد‭ ‬الوليد‭ ‬قبل‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬غافي‭ ‬إلى‭ ‬التمارين‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬طويل‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬تشكل‭ ‬دفعا‭ ‬إضافيا‭ ‬لفريق‭ ‬فليك‭.‬

الأنظار‭ ‬صوب‭ ‬مبابي‭ ‬

وأفاد‭ ‬نجم‭ ‬الوسط‭ ‬بيدري‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬موندو‭ ‬ديبورتيفو‮»‬‭ ‬الإسبانية‭ ‬‮«‬أننا‭ ‬نعمل‭ ‬بجهد‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬السابق‭. ‬لا‭ ‬يتراجع‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق‭ ‬بعد‭ ‬70‭ ‬أو‭ ‬80‭ ‬دقيقة،‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬مستوى‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‮»‬‭.‬

وتوقع‭ ‬كثر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬دفاع‭ ‬ريال‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬سهلا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬قدوم‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬تمكن‭ ‬برشلونة‭ ‬من‭ ‬الثأر‭ ‬لهزيمتي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬جيرونا،‭ ‬سيعلن‭ ‬نفسه‭ ‬بقوة‭.‬

وبعد‭ ‬تعادله‭ ‬في‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى،‭ ‬يسافر‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬إلى‭ ‬سان‭ ‬سيباستيان‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬لمواجهة‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الذي‭ ‬اكتفى‭ ‬بدوره‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى‭.‬

وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬صوب‭ ‬مبابي‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬سجله‭ ‬التهديفي‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثنائية‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬ريال‭ ‬إلى‭ ‬ملعبه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لمواجهة‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬ريال،‭ ‬يبحث‭ ‬الجار‭ ‬أتلتيكو‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬ثالث‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬فالنسيا‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب،‭ ‬آملا‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬لاعبه‭ ‬الجديد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ ‬من‭ ‬إيجاد‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬الشباك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بألوان‭ ‬‮«‬روخيبلانكوس‮»‬‭.‬







