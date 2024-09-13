على حساب الحالة وبثنائية نظيفة..الخالدية يتوّج بطلا لكأس السوبر البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد - تصوير - محمد سرحان ومحمد عبدالله السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

توج‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬بطلاً‭ ‬لكأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وقد‭ ‬توجهم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬الخالدية‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ (‬74‭) ‬وصلاح‭ ‬اليحيائي‭ (‬94‭).‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬تكافؤًا‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬تفوق‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الهجمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الكرات‭ ‬العرضية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اعتمد‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬بخمسة‭ ‬مدافعين‭ ‬والتكتل‭ ‬في‭ ‬الوسط،‭ ‬واللعب‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬مرماه‭ ‬خلال‭ ‬الشوط،‭ ‬بينما‭ ‬الخالدية‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬طوال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأداء‭ ‬لم‭ ‬يرتق‭ ‬الى‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب،‭ ‬رغم‭ ‬محاولات‭ ‬الدولي‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬الذي‭ ‬استطاع‭ ‬من‭ ‬تهديد‭ ‬مرمى‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ (‬4د‭) ‬و‭(‬24د‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يوفق‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف،‭ ‬واكتفى‭ ‬الفريقان‭ ‬بالنتيجة‭ ‬السلبية‭ ‬حتى‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭.‬‮

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وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أجرى‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الخالدية‭ ‬تغييراته‭ ‬لزيادة‭ ‬الفاعلية‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الهجوم،‭ ‬وأشرك‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬لتنظيم‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬وزيادة‭ ‬الكثافة‭ ‬في‭ ‬المقدمة،‭ ‬مما‭ ‬أتاح‭ ‬للخالدية‭ ‬عرضية‭ ‬تمكن‭ ‬منها‭ ‬الدولي‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬الهدف‭ (‬74د‭)‬،‭ ‬برأسية‭ ‬استقرت‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬الحالاوي‭ ‬عثمان‭ ‬سيدو‭.‬‮

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واصل‭ ‬الخالدية‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬والفرص،‭ ‬وضغط‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬مرمى‭ ‬الحالة‭ ‬حتى‭ ‬نجح‭ ‬الدولي‭ ‬العماني‭ ‬صلاح‭ ‬اليحيائي‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بكرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى،‭ ‬ليحسم‭ ‬الخالدية‭ ‬النتيجة‭ ‬واللقب‭ ‬لمصلحته‭.‬

وبهذه‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬واصل‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬كتابة‭ ‬التاريخ‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020م،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬الفريق‭ ‬جميع‭ ‬الألقاب‭ ‬المحلية‭ ‬الممكنة،‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬