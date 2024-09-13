على حساب الحالة وبثنائية نظيفة..الخالدية يتوّج بطلا لكأس السوبر البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد - تصوير - محمد سرحان ومحمد عبدالله
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
توج فريق الخالدية بطلاً لكأس السوبر البحريني لكرة القدم بعد تفوقه على نظيره فريق الحالة بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة على ملعب مدينة خليفة الرياضية، وقد توجهم في نهاية اللقاء سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم.
أحرز هدفي الخالدية مهدي عبدالجبار (74) وصلاح اليحيائي (94).
وشهدت المباراة تكافؤًا في الأداء في الشوط الأول مع تفوق فريق الخالدية في بعض الهجمات من خلال الكرات العرضية، في حين اعتمد فريق الحالة على الدفاع بخمسة مدافعين والتكتل في الوسط، واللعب على الهجمات المرتدة، ونجح في المحافظة على مرماه خلال الشوط، بينما الخالدية فرض سيطرته طوال الشوط الأول، إلا أن الأداء لم يرتق الى المستوى المطلوب، رغم محاولات الدولي مهدي حميدان الذي استطاع من تهديد مرمى الحالة في مناسبتين (4د) و(24د)، إلا أنه لم يوفق في تسجيل الهدف، واكتفى الفريقان بالنتيجة السلبية حتى انتهى الشوط.
وفي الشوط الثاني أجرى المدرب الوطني علي عاشور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخالدية تغييراته لزيادة الفاعلية في خط الهجوم، وأشرك اللاعب الدولي كميل الأسود لتنظيم خط الوسط وزيادة الكثافة في المقدمة، مما أتاح للخالدية عرضية تمكن منها الدولي مهدي عبدالجبار من إحراز الهدف (74د)، برأسية استقرت في شباك الحارس الحالاوي عثمان سيدو.
واصل الخالدية نجاحه في السيطرة والفرص، وضغط في اتجاه مرمى الحالة حتى نجح الدولي العماني صلاح اليحيائي في إحراز الهدف الثاني بكرة عرضية من الجهة اليسرى، ليحسم الخالدية النتيجة واللقب لمصلحته.
وبهذه الكأس الجديدة واصل نادي الخالدية كتابة التاريخ منذ تأسيسه في عام 2020م، حيث حقق الفريق جميع الألقاب المحلية الممكنة، وكان آخرها التتويج بلقب دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي.
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