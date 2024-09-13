دوري زين اليرموك وخيطان يتعادلان

MENAFN - Al-Anbaa) مبارك الخالدي

تعادل اليرموك مع مضيفه خيطان 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد ناصر العصيمي في افتتاح الجولة الرابعة لدوري زين الممتاز حيث تابع اللقاء الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الأرجنتيني خوان بيتزي وطاقمه.

وبهذه النتيجة ارتقى رصيد خيطان إلى 4 نقاط كما ارتفع رصيد اليرموك إلى نقطتين . سجل لخيطان دونوفان ابولو (42) وسجل لليرموك ايوب لخضر (45+4).

جاء الشوط الاول متوسط المستوى مع أفضلية للضيوف من حيث الفرص السانحة وكانت البداية بانفراد صريح لكيالي عبدول لكنه سدد بعيدا عن شباك الحارس سعد العنزي (5) وارسل الظهير الايمن لليرامكة عبدالله ماجكي عرضية على قدم لخضر الذي لعبها بشكل مباشر الا ان الكرة مرت بجوار القائم الايمن للحارس العنزي (20) وبعكس مجريات اللقاء وسيطرة اليرموك مرر البحريني برنس أغريه عرضية متقنة ارتقى لها دونوفان ليضعها بالراس في شباك الحارس عبدالرحمن الحسينان (42) وفي الوقت البدل من الضائع مرر سالم الهولي كرة خلف المدافعين وضعت المغربي لخضر في مواجهة الحارس العنزي ليسدد الكرة في الشباك (45+4)لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.

وفي الحصة الثانية انتهج الفريقان اسلوب اللعب المفتوح طمعا في نقاط المباراة وكان اليرموك الطرف الاخطر ومرر محسن فلاح عرضية انبرى لها الايطالي ماريو فونتانيلا بالراس لكن المدافع تشيما اوتشي ابعدها من على خط المرمى (73) ومن هجمة عكسية ارسل عبدالعزيز اسعد كرة عرضية لمست يد مدافع اليرموك رضا دوست ليحتسب الحكم داوود العبدالله ركلة جزاء لكن قائد خيطان محمد عبيد سدد الكرة في القائم (81) مهدرا فرصة التقدم لفريقه لتنتهي المباراة بالتعادل

الايجابي.