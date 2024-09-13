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وزارة الصحة: انتهاء المرحلة الأولى من الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

9/13/2024 7:24:16 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان المرحلة الأولى من الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية بتطعيم نحو ٥٦٠ ألف طفل من الأطفال المستهدفين (من عمر يوم وحتى ١٠ سنوات).

وقالت الوزارة في بيان لها ان نسبة التطعيم بلغت نحو ٨٧٪؜ من الأطفال المستهدفين، في حين كانت النسبة المستهدفة نحو ٩٠٪؜.

واضافت الوزارة ان حملة التطعيم بمرحلتها الأولى كانت بثلاث جولات على مدار ١٢ يوماً، شملت محافظات دير البلح وخانيونس ورفح وغزة والشمال.

من ناحيته شكر وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان جميع طواقم وزارة الصحة والأونروا ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف،
الذين واصلوا العمل طوال أيام الحملة لتطعيم أطفالنا ضد مرض شلل الأطفال رغم الظروف الحرجة جراء عدوان الاحتلال المتواصل".

وقال وزير الصحة: "أهلنا في المحافظات الجنوبية أثبتوا للعالم أجمع حرصهم الكبير ووعيهم بأهمية التطعيم، وقد واجهوا أصعبَ الظروف في التنقل لإيصال أطفال شعبنا إلى مراكز التطعيم، وهم يؤكدون من جديد على إيمان الفلسطيني بالحياة وحرصه على صحته وصحة أبناء شعبنا".

واشارت الوزارة ان
المرحلة الثانية من الحملة من أجل إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح للأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى ستبدا بعد أسبوعين الى ٤ أسابيع.

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