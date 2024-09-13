وزارة الصحة: انتهاء المرحلة الأولى من الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN / قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان المرحلة الأولى من الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية بتطعيم نحو ٥٦٠ ألف طفل من الأطفال المستهدفين (من عمر يوم وحتى ١٠ سنوات).
وقالت الوزارة في بيان لها ان نسبة التطعيم بلغت نحو ٨٧٪ من الأطفال المستهدفين، في حين كانت النسبة المستهدفة نحو ٩٠٪.
واضافت الوزارة ان حملة التطعيم بمرحلتها الأولى كانت بثلاث جولات على مدار ١٢ يوماً، شملت محافظات دير البلح وخانيونس ورفح وغزة والشمال.
من ناحيته شكر وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان جميع طواقم وزارة الصحة والأونروا ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف،
الذين واصلوا العمل طوال أيام الحملة لتطعيم أطفالنا ضد مرض شلل الأطفال رغم الظروف الحرجة جراء عدوان الاحتلال المتواصل".
وقال وزير الصحة: "أهلنا في المحافظات الجنوبية أثبتوا للعالم أجمع حرصهم الكبير ووعيهم بأهمية التطعيم، وقد واجهوا أصعبَ الظروف في التنقل لإيصال أطفال شعبنا إلى مراكز التطعيم، وهم يؤكدون من جديد على إيمان الفلسطيني بالحياة وحرصه على صحته وصحة أبناء شعبنا".
واشارت الوزارة ان
المرحلة الثانية من الحملة من أجل إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح للأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى ستبدا بعد أسبوعين الى ٤ أسابيع.
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