مصطفى: ما يجعل حل الدولتين مُمكنًا هو إنهاء الاحتلال والمزيد من الاعترافات بدولة فلسطين

MENAFN - Palestine News ) مدريد /PNN / أكد رئيس الوزراء، الخارجية والمغتربين محمد مصطفى ضرورة حشد المجتمع الدولي لمختلف الجهود لإقرار وتنفيذ خطواتٍ عمليةٍ لتنفيذ حل الدولتين، إلى جانب العمل على وقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات استضافها وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الإسبانية مدريد، ضَمَّت أعضاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن قطاع غزة ومملكة النرويج وجمهورية سلوفينيا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي، من أجل تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين وتأكيدًا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال، إذ من المُقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الــ 79، الأسبوع المقبل، على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشدد مصطفى على أن ما يجعل حل الدولتين مُمكنًا هو إنهاء الاحتلال والمزيد من الاعترافات بدولة فلسطين والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما أكد مصطفى أن مسار العدالة الدولية المُتمَثل في تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية هو الأساس لمواجهة الاحتلال غير الشرعي ووقف ممارساته غير القانونية وأثر ذلك على حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبًا بدعم التصويت عليه في الأمم المتحدة.



وقال رئيس الوزراء: "غزة ما زالت الجرح النازف الذي لم يتوقف، والخطط الإسرائيلية ليست ضد غزة أو الضفة فقط، وإنما ضد الشعب الفلسطيني ووجوده".



وطالب مصطفى بدعم جهود الحكومة الفلسطينية في برنامجها الإغاثي لقطاع غزة، وإعادة الإعمار والحياة فور وقف العدوان.



من جانبه، أكد ألباريس دعم بلاده لفلسطين والحكومة الفلسطينية وجهودها في قطاع غزة إلى جانب باقي الأراضي الفلسطينية، واستمرار دعم تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين كإطار مرجعي للانتقال من الأقوال إلى الأفعال وفق جدول زمني فعلي.

كما أكد ألباريس أن التقدم الذي حصل على صعيد الاعتراف بدولة فلسطين مهم جدًا ولكنه ليس كافيًا، مؤكدًا الحاجة الى عمل حازم من طرف المجتمع الدولي في وجه مساعي تقويض حل الدولتين وتوسيع نطاق العنف، والالتزام بالقانون الدولي ووقف العدوان والسلام والأمن في الشرق الأوسط وتطبيق حل الدولتين.



وبحث الاجتماع التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيز الجهود الإنسانية وإيصال المساعدات لكافة أنحاء القطاع.



