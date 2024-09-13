تشيلي تطلب الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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لاهاي /PNN/ أعلنت محكمة العدل الدولية أن تشيلي أبلغتها بطلب انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بسبب عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأشارت المحكمة في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، إلى تلقيها طلب انضمام تشيلي إلى القضية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948.
وذكرت أن سبب طلب تشيلي الانضمام هو "رغبتها في عرض آرائها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بهذه القضية".
وأشارت إلى أن تشيلي أكدت في طلبها على أن المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار بشكل خاص استخدام كبار المسؤولين الإسرائيليين تصريحات ترتبط بالإبادة الجماعية.
ودعت المحكمة جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم آراء مكتوبة بشأن إعلان طلب انضمام تشيلي.
وأصبحت تشيلي الدولة الثامنة التي تعلن انضمامها في قضية الإبادة الجماعية في غزة، بعد فلسطين نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.
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