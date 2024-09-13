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تأجيل المحاكمة في قضية وفاة مارادونا للعام المقبل

9/13/2024 7:23:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أرجأت محكمة أرجنتينية إلى شهر مارس 2025 المحاكمة الجنائية التي طال انتظارها لسبعة من الطاقم الطبي المؤلف من ثمانية أشخاص متهمين بالإهمال في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الشهر المقبل، بعد تأجيل سابق في مايو، لكنها تأجلت مرة جديدة إلى 11 مارس من العام المقبل.

وتوفي مارادونا الذي قاد الأرجنتين للفوز بمونديال المكسيك 1986، في نوفمبر 2020 عن 60 عاماً أثناء تعافيه من جراحة في المخ بسبب جلطة دموية.

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