تأجيل المحاكمة في قضية وفاة مارادونا للعام المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أرجأت محكمة أرجنتينية إلى شهر مارس 2025 المحاكمة الجنائية التي طال انتظارها لسبعة من الطاقم الطبي المؤلف من ثمانية أشخاص متهمين بالإهمال في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الشهر المقبل، بعد تأجيل سابق في مايو، لكنها تأجلت مرة جديدة إلى 11 مارس من العام المقبل.
وتوفي مارادونا الذي قاد الأرجنتين للفوز بمونديال المكسيك 1986، في نوفمبر 2020 عن 60 عاماً أثناء تعافيه من جراحة في المخ بسبب جلطة دموية.
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