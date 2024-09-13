بوركا يعود إلى تدريبات بني ياس

بوركا يعود إلى تدريبات بني ياس
التاريخ
9/13/2024 7:23:50 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
انتظم المدافع الروماني أندريه بوركا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية. ويستعد ((السماوي)) لمواجهة عجمان يوم 20 سبتمبر الجاري على ملعب الشامخة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.
وعاد بوركا إلى تدريبات بني ياس بعدما شارك أساسياً في فوز رومانيا على ليتوانيا وكوسوفو في دوري الأمم الأوروبية، لتكتمل صفوف الفريق باستثناء المدافع خميس المنصوري.
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