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بوركا يعود إلى تدريبات بني ياس

9/13/2024 7:23:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتظم المدافع الروماني أندريه بوركا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية. ويستعد ((السماوي)) لمواجهة عجمان يوم 20 سبتمبر الجاري على ملعب الشامخة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

وعاد بوركا إلى تدريبات بني ياس بعدما شارك أساسياً في فوز رومانيا على ليتوانيا وكوسوفو في دوري الأمم الأوروبية، لتكتمل صفوف الفريق باستثناء المدافع خميس المنصوري.

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