خيول جودلفين تطارد الألقاب في كندا

تتطلع خيول جودلفين، اليوم، إلى كسب التحدي في أكبر السباقات التي تقام على مضمار وودباين الكندي، ويسعى ((نافال باور)) بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي إلى تحقيق الفوز الأول في سباقات الفئة الأولى بمشاركته في شوط ((وودباين مايل)) لمسافة 1600 متر.

وتسعى المهرة ((سندريلاز دريم)) لجودلفين إلى مواصلة تألقها في أمريكا الشمالية بمشاركتها في سباق ((إي بي تايلور ستيكس)) للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، بعد أن سبق لها تحقيق فوزين رائعين في سباقي ((بلمونت أوكس)) للفئة الأولى و((ساراتوغا أوكس)) للفئة الثانية، وتعد ((سندريلاز دريم)) خريجة كرنفال سباقات دبي هذا العام الفائزة بسباقي جميرا كلاسيك وجميرا 1000 غينيز، فيما يشارك ثنائي جودلفين ((القدرة)) بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي و((فيرست ريزورت)) بقيادة أمبيرتو ريزبولي وإشراف المدرب إيوين هارتي في سباق سمر ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل.

وتبحث ((ماونتن بريز)) عن فوز ثمين بمشاركتها في سباق ((ناتالما ستيكس)) للفئة الأولى لمسافة الميل بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي.

وأكد المدرب شارلي أبلبي جاهزية الخيول لتحدي اليوم في كندا وقال: ((نافال باور)) المشارك في سباق ((وودباين مايل)) يستأنف منافساته بعد فترة من الراحة منذ سباق تيرف كلاسيك، وبالنظر إلى المشاركتين اللتين خاضهما في الولايات المتحدة هذا الموسم يفترض أن يقدم أداء تنافسياً للغاية، مشيراً إلى أن ((نافال باور)) يبدو لائقاً وبصحة جيدة ويشعر بالسعادة لحالته الراهنة.

وتطرق شارلي أبلبي إلى مشاركة ((سندريلاز دريم))، موضحاً أنها أثبتت بما قدمته في الفترة السابقة بأنها نموذج يحتذى به في تماسك الأداء، وتواجه هنا منافسات أكبر سناً للمرة الأولى، ويأمل أن تتمكن من إثبات نفسها حتى تنتزع ورقة ترشيح لسباق ((بريدرز كب فيلي آند مير تيرف))، وسجلها في أمريكا خالٍ من الخسارة حتى الآن هذا الموسم ويبدو أنها في حالة ممتازة.

وأضاف شارلي أبلبي: ((القدرة)) يشارك في الحفل على خلفية فوزه الرائع بسباق ليستد في أسكوت، وثبت أن مستوى المنافسين في ذلك السباق كان رفيعاً، وكما هو الحال دائماً مع الخيول الأوروبية، فإن المشاركة الأولى في مضمار بأمريكا الشمالية يمكن أن تكون تجربة تعليمية، لكنه يتمتع بسرعة طبيعية من شأنها أن تساعده، لافتاً إلى أن ((ماونتن بريز)) التي ستتواجد في سباق ((ناتالما ستيكس)) تخوض مشاركتها الأولى خارج المملكة المتحدة ويلزمها التأقلم مع أسلوب السباقات في كندا.

وتحدث مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة الأمريكية عن مشاركة ((فيرست ريزورت))، موضحاً أنه تدرب بشكل جيد منذ مشاركته الرائعة في سباق ساراتوغا سبيشال، لافتاً إلى أن المدرب إيوين يعتقد بأن الجواد سيتحمل المسافة وسيمنحه هذا السباق فرصة لمعرفة ما إذا كان قادراً على توسيع نطاق سرعته وفي حال نجاحه سيفتح ذلك المزيد من الخيارات في المستقبل.