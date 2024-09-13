المدربون.. ثقة وتحدٍّ قبل بداية المواجهات

علت نبرة الثقة والتحدي في تصريحات مدربي أندية الدرجة الأولى قبل بداية المواجهات، حيث كشف عدد منهم لـ((البيان)) عن ثقتهم الكاملة في قدرات أنديتهم، معلنين التحدي من أجل تحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين.

وأكد محمد الجالبوت، مدرب فريق حتا، جاهزية ((الإعصار)) لخوض غمار دوري الدرجة الأولى اعتباراً من يوم غدٍ عندما يستقبل فريقه الفجيرة بملعب حمدان بن راشد في حتا، مشيراً إلى أن لاعبي الإعصار على أهبة الاستعداد للقاء، ورفعوا شعار الفوز على الفريق الضيف مع كامل الاحترام للفجيرة في بداية مهمة الصعود إلى دوري المحترفين.

وأضاف أن الفريق استفاد من فترة المعسكر الخارجي الذي أقيم في تركيا وتخللته عدة تجارب ودية مع فرق وأندية مختلفة، لافتاً إلى أن الجهاز الفني وقف على مدى جاهزية اللاعبين، كما أنه قام بوضع الخطط التي يخوض بها موسم دوري الدرجة الأولى الذي سيكون قوياً ومثيراً هذا الموسم.

ودعا الجالبوت جماهير الإعصار إلى ضرورة الوقوف خلف الفريق في جميع المباريات، مشيراً إلى أن أنصار الفريق جزء من النادي، ونعول عليهم كثيراً هذا الموسم في مؤازرة اللاعبين وتشجيعهم في كل أوقات المباراة. وقدم مدرب الإعصار شكره لمجلس إدارة حتا الذي قام بتوفير كل سبل الكفيلة بإنجاح المعسكر الخارجي إلى جانب فترتي الإعداد الداخلي.

وشدد الدكتور عبد الله مسفر، مدرب دبا الفجيرة، على صعوبة مباريات دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن جميع الأندية أعدت العدة للمسابقة إما عبر المعسكرات الخارجية أو التجمع الداخلي، ولذلك لن تكون هناك مباراة سهلة على الإطلاق.

وفيما يتعلق بفريقه النواخذة أشار مسفر إلى أن دبا أجرى عدداً من المباريات الودية بمعسكر سلوفينيا، ووقف الجهاز الفني على مقدرات وإمكانات اللاعبين، إلى جانب تكثيف التدريبات اليومية لوصول اللاعبين إلى الفورمة المطلوبة.

وحول مباراة فريقه الافتتاحية أمام الحمرية قال مسفر: اللقاء لن يكون سهلاً على النواخذة والحمرية، وأتوقع أن يستمتع الجمهور بمباراة كبيرة تجمع فريقين يطمحان إلى بث الاطمئنان وسط جمهورهما في أول مواجهة دورية خلال الموسم الكروي الحالي لدوري الدرجة الأولى.

ودعا مسفر لاعبي فريقه إلى ضرورة التركيز، والبعد عن الأخطاء عندما يحين موعد مباراة الحمرية غداً، معرباً عن أمله في حصد النقاط الثلاث.

موسم مختلف

وعبر بدر طبيب، مدرب العربي، عن تفاؤله بتقديم فريقه لموسم مختلف عن المواسم السابقة على الرغم من وجود وجوه جديدة كثيرة بين اللاعبين الذين انضموا إلى كشوفات الفريق خلال الميركاتو الصيفي الأخير، ونوه بأن مواجهة يونايتد خلال مباراة الافتتاح لن تكون سهلة، خصوصاً بعد الأداء اللافت لفريق يونايتد مفاجأة الهواة في الموسم الماضي، ومنافسته على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين.

وأكد طبيب أن استعانة إدارة النادي بلاعبي الخبرة على غرار محمد فوزي إلى جانب كابتن الفريق عيسى راشد وحسن يوسف وغيرهم من اللاعبين سيكون لها تأثير إيجابي في فريق العربي في الصراع من أجل تحقيق حلم الصعود، معرباً عن أمله في تحقيق بداية مثالية أمام يونايتد، مع ضرورة الإبقاء على النقاط الثلاث بملعب المباراة في أم القيوين.

وعبر الصربي داركو نيستوروفيتش، مدرب الإمارات، عن سعادته بالعمل في نادي الإمارات، الذي التمس فيه حرص المسؤولين على مصلحة النادي، والعمل بروح الأسرة الواحدة، وذلك منذ بدء المفاوضات معه، وهو ما شجعه لقبول العرض بعد أن وجد مقومات النجاح التي ستساعده في مهمته، وأشار إلى أنه جاء ليضع كل طاقاته وخبراته للنجاح مع الإمارات وتحقيق آمال جمهوره والقائمين عليه.

وشدد داركو على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن جميع محبي الصقور عليهم أن يعلموا أن السبيل الوحيد للنجاح هو تعاون الجميع من أعضاء الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين والجمهور حتى يتحقق حلم الفريق في العودة إلى دوري المحترفين، حيث اعتبر الجمهور اللاعب الأول في الفريق، فكلما كانت المجموعة متماسكة كان العمل أسهل، ولا يمكن لمدرب ومجموعة من اللاعبين أن يحققوا أي نجاح إذا لم تتوفر هذه الظروف.