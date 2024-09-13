3 مباريات تدشن دوري «الهواة» اليوم

تعود الحياة إلى ((دوري الدرجة الأولى))، اليوم، مع انطلاق الجولة الأولى، لموسم 2024 - 2025، بمشاركة 15 فريقاً، تتنافس جميعها على بطاقتي الصعود إلى ((دوري أدنوك للمحترفين))، مع نهاية الموسم الكروي في 30 مايو المقبل، وتجرى سبع مباريات في كل جولة، بينما يكون أحد الفرق في الراحة، ويشهد دوري الهواة 30 أسبوعاً بواقع 210 مباريات طوال الموسم.

وتبدأ رحلة الصعود إلى ((الأضواء)) بسبع مواجهات ساخنة ومثيرة اليوم وغداً، وتقام اليوم 3 مباريات، تجمع الأولى فريق الذيد مع جلف يونايتد في تمام الساعة 17:35 مساءً، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق مجد مع فليتوود يونايتد على استاد طحنون بن محمد بالقطارة في التوقيت نفسه، فيما تجمع المباراة الثالثة فريق جلف اف سي مع الظفرة في استاد حمدان بن زايد آل نهيان الساعة 17:45 مساءً.

وتتواصل مواجهات الجولة الأولى مساء يوم غدٍ بإقامة 4 مباريات، حيث يستضيف فريق دبا على ملعبه الحمرية الساعة 17:35 مساءً، وفي التوقيت ذاته يلتقي فريق حتا على ملعبه فريق الفجيرة، ويلتقي مصفوت مع فريق الإمارات، فيما يستضيف العربي فريق يونايتد الساعة 17:40.

كما أن النسخة التي تنطلق اليوم تعد استثنائية بكل المقاييس، بعد قيام اتحاد كرة القدم بإطلاق برنامج الامتياز الرياضي لدعم أندية دوري الدرجة الأولى مالياً وفنياً وإدارياً ولوجستياً، حيث تم تخصيص مبلغ مالي للبرنامج تصل قيمته الإجمالية إلى 12.5 مليون درهم، سيتم توزيعها على الأندية سنوياً، بدءاً من هذا الموسم، وذلك حسب مراكزها في المسابقة، ويحفز ذلك المبلغ اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية على بذل مزيد من الجهد.

وكان ثلاثي إمارة رأس الخيمة (الرمس ومسافي والتعاون) قرر الانسحاب من مسابقة الدوري وعدم الظهور خلال مباريات الموسم الحالي، وذلك بسبب الضائقة المالية إلى جانب حرمان بعضهم من الدعم الشهري الذي يقدر بنحو 200 ألف درهم، بعد أن أصدر اتحاد كرة القدم قرار الامتياز الرياضي وتطبيقه بدءاً من النسخة التي تنطلق اليوم، ما يعني توقف الدعم الشهري لأندية مسافي والتعاون.

وهناك شبه إجماع على أن النسخة التي تنطلق اليوم ستكون الأقوى والأكثر إثارة لأسباب عدة، أولها الطموح الكبير لمعظم الفرق، ولوجود فرق من الوزن الثقيل على غرار حتا والإمارات الهابطين من دوري الكبار إلى جانب أندية الظفرة ودبا الفجيرة، والحمرية ومصفوت والعربي، فضلاً عن تواجد بقية الأندية التي يتشكل منها دوري الأولى وهي، الجزيرة الحمراء، الذيد، الفجيرة، غلف إف سي، غلف يونايتد، دبا، سيتي، مصفوت، يونايتد اف سي، ومجد وفيلتوود الصاعدين حديثاً من دوري الثانية، وأنهت الأندية تحضيراتها بعد أن دعمت صفوفها وأقامت معسكرات خارجية وداخلية وخاضت تجارب ودية عدة.

مرشحون

وفيما يلي يلقي ((البيان)) الضوء على أبرز المرشحين للصعود، وذلك من واقع إعداد الأندية، ويتصدر فريق الإمارات الترشيحات نسبة لتدعيم صفوفه بعناصر بارزة، ويأتي خلفه دبا الفجيرة الذي يعد الأكثر استقراراً على مستوى اللاعبين، فضلاً عن الاستعانة بالدكتور الخبير عبدالله مسفر مشرفاً فنياً على تدريب النواخذة، أما المرشح الثالث الأوفر حظاً في الصعود فهو الظفرة فالفريق الذي قضى أكثر من 10 مواسم في دوري الكبار قبل أن يهبط إلى دوري الأولى قبل عام ستكون حظوظه كبيرة بعد أن دعم صفوفه بصفقات جديدة على غرار أحمد العطاس، وريان يسلم، ورابع المرشحين حتا بعد الاستعانة بالمدرب الوطني محمد الجالبوت مهندس صعود فريق الإمارات خلال الموسم قبل الماضي.

وتتميز النسخة الجديدة من دوري الدرجة الأولى بوجود أسماء كانوا تحت أضواء المحترفين وتحولوا لدوري الهواة على رأسهم إسماعيل الحمادي كابتن الحمرية وفارس جمعة لاعب يونايتد، ومحمد فوزي لاعب العربي، وطارق أحمد لاعب دبا الفجيرة، وثنائي كلباء يعقوب البلوشي وعمر الخديم للإمارات.