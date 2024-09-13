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رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام يثمّن نجاحات أكاديمية IFBB دبي

9/13/2024 7:23:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ثمّن الدكتور رافائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام النجاحات التي تحققها أكاديمية IFBB دبي، وأكد سانتوغا أن الأكاديمية حققت نجاحاً كبيراً منذ تأسيسها في 2016، وأسهمت من خلال الدورات التي تقدمها لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام في الجانبين العلمي والعملي في تطور ثقافة المدربين بشكل كبير، ما انعكس على اللاعبين، كما أنها رسخت مبدأ الاستعانة بالعلوم الرياضية المتطورة لأهميتها، وطالب سانتوغا مجلس إدارة الأكاديمية بالمحافظة على مسيرة النجاح التي تستهدف صقل وتدريب وتأهيل مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى دول الخليج العربية، من خلال إقامة أفضل الدورات العلمية المتقدمة في مجال اللعبة.

جاء ذلك خلال حضور رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، فعاليات بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، والتي أقيمت منافساتها في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية مجلس دبي الرياضي، وإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، واجتمع خلالها مع العقيد ((م)) عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة أكاديمية IFBB في الإمارات والشرق الأوسط، والذي أكد أن الأكاديمية تلقى مزيداً من الدعم والتقدير، تقديراً لدورها المهم في دعم مسيرة مدربي وحكام اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى الشرق الأوسط، واعتبر رئيس مجلس إدارة أكاديمية IFBB، إشادة رئيس الاتحاد الدولي بالأكاديمية ودعمه لها يزيد من حماس وثقة القائمين عليها، ويجعلهم أكثر حرصاً على مواصلة مشوار النجاح، موضحاً أن نجاح الأكاديمية في تنظيم الدورات الدولية الأخيرة أسهم في توسيع دائرة المستفيدين من الأكاديمية بكل دول الشرق الأوسط من أجل خلق جيل من المدربين المميزين.

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