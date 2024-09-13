اتحاد اليد ينظم دورة لمدربي الأندية

أعلن اتحاد كرة اليد عن تنظيم دورة تدريبية للحصول على رخصة التدريب من الفئة (C) المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، خلال الفترة من بعد غدٍ حتى 22 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب وتحت إشراف الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة اليد.

وأكد اتحاد كرة اليد أن التسجيل والمشاركة في الدورة حصرياً على مدربي الأندية الأعضاء في اتحاد اللعبة.

وأكد ناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد أن الدورة تأتي وفق توجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة نبيل بن عاشور في إطار الخطة الاستراتيجية للاتحاد التي تستهدف رفع مستوى أداء الكوادر الفنية، وتنمية مهاراتهم التدريبية لاحتراف العمل في مجال التدريب الرياضي، وينعكس ذلك على أداء اللاعبين ، وتعزز حرص الاتحاد على اكتساب المدربين مزيداً من الخبرات لاستثمارها وتسخيرها بساحات كرة اليد على مستوى أندية الدولة.