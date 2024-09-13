سالم المقبالي يفوز بفضية الجلة العربية ويحقق رقماً جديداً للدولة

أحرز سالم المقبالي، منتخبنا الوطني لألعاب القوى، الميدالية الفضية في مسابقة رمي الجلة، ضمن منافسات النسخة العاشرة من البطولة العربية للناشئين والناشئات، المقامة حالياً في الطائف بالسعودية، بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة.

وحقق المقبالي (17 عاماً) الميدالية الأولى للإمارات في البطولة بعدما سجل رقماً جديداً للدولة قدره 16.22 متراً، بعد منافسة قوية مع 9 لاعبين، على الرغم من أن عمره التدريبي لم يتجاوز السنة، إذ بدأ تدريبات الرمي في ديسمبر الماضي، ليؤكد القيمة الكبيرة لاستراتيجية اتحاد ألعاب القوى في بناء قاعدة مميزة من المواهب الصاعدة.

وشارك في تتويج الفائزين بالميداليات في مسابقة رمي الجلة اللواء الدكتور محمد المر، رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، حيث فاز الكويتي عبدالرحمن حسين القحطاني بالميدالية الذهبية مسجلاً 18.24 متراً، ونال البرونزية سعدان يونس بعدما حل ثالثاً بتسجيله 16 متراً.

وأكد المقبالي أن الميدالية الفضية تتوج الجهود الكبيرة التي بذلت من اتحاد ألعاب القوى في تأهيله وتجهيزه مع زملائه للمشاركة في البطولات العربية والدولية من خلال المعسكرات وبرامج الإعداد المتطورة. وأشار إلى أن المنافسة كانت صعبة بوجود أفضل العناصر في المنتخبات المشاركة، وأن الفضية تمثل دافعاً كبيراً نحو المزيد من الإنجازات للاعبي ولاعبات المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.