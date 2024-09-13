منتخب السيدات يتخطى منتخب بالاو في أولمبياد الشطرنج

حقق منتخبنا الوطني للسيدات فوزه الأول على حساب منتخب بالاو بنتيجة 4 - 0، ضمن منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 45 الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست، ويستمر حتى يوم 23 سبتمبر الجاري بمشاركة 190 دولة، وترعى ((طيران الإمارات)) المنتخب خلال مشاركته في الحدث العالمي.

وجاء الفوز الأول للسيدات بعدما تفوقت روضة عيسى السركال على انجليكا ماجنو، وتغلبت وافية المعمري على جيموتا خوان، وفازت مريم عيسى على برادو كييري، بينما فازت زينب المعمري على انجليكا برادو، ويواجه منتخب السيدات منتخب البرازيل في الجولة الثالثة من المنافسات.

وخسر منتخب الرجال في مباراته الثانية أمام النمسا المصنف 31 بنتيجة 1.5 - 2.5، حيث تعادل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن مع الأستاذ الدولي الكبير فالنتين دراجنيف على الرقعة الأولى، وعلى الرقعة الثانية تعادل عمران الحوسني مع الأستاذ الدولي دومينيك هورفاث، وتعادل أحمد فريد مع الأستاذ الدولي بيدتسكي فالنتين، وخسر عمار السدراني أمام فيليكس بلونبيرجر، ويواجه منتخبنا الوطني للرجال منتخب جزر الأنتيل الهولندية في الجولة الثالثة.

من ناحية أخرى، خسر منتخب مصر للرجال أمام أوزبكستان بنتيجة نصف نقطة مقابل 3.5 نقاط، وخسر الجزائر أمام الجبل الأسود 1 - 3، بينما في طاولات المقدمة فازت أمريكا على سنغافورة 4 - 0.