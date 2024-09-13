5 فرق غابت عن الانتصارات مع انطلاق الموسم

غابت 5 فرق من أندية المحترفين عن معانقة الانتصارات في 4 رسمية بالموسم الحالي، في حين تميز الشارقة بالفوز في جميع المواجهات ليكون صاحب أفضل بداية حتى الآن على الرغم من عدم اكتمال صفوفه وغياب اسمه عن ترشيحات معظم النقاد لبلوغ منصات التتويج في بطولة الدوري.

وخسر دبا الحصن وخورفكان جميع المباريات في بطولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بواقع مباراتين في كل منافسة، في انطلاقة غير مبشرة تفرض مراجعة الحسابات مبكراً، حتى يتمكنا من تحقيق النتائج الإيجابية وتفادي الهبوط مع نهاية الموسم، بينما خسر العروبة 3 مباريات وتعادل في واحدة.

ولم يحقق كلباء وعجمان الفوز، حيث تعرض عجمان للخسارة في الجولتين الأولى والثانية من بطولة الدوري، لكنه حقق تعادلاً أمام شباب الأهلي في ذهاب كأس الرابطة، وخسر لقاء الإياب وغادر المنافسة، أما كلباء فقد حقق تعادلاً وحيداً كان أكثر إيجابية باعتبار أنه في بطولة الدوري ومنحه نقطة ثمينة، مع خسارته ذهاباً وإياباً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين.

وعلى صعيد النتائج الإيجابية، تصدر الشارقة المشهد بفوزه في 4 مباريات متتالية، دون أن يعرف التعادل أو الخسارة، وتميز النصر ببداية قوية في بطولة الدوري التي يتربع على صدارتها بـ 6 نقاط، وتعادل في مباراة بكأس الرابطة أمام العروبة، وفاز في الثانية ونال بطاقة التأهل ليكون تعادله غير مؤثر، بينما حقق شباب الأهلي 3 انتصارات، وتعادلاً في كأس الرابطة، كذلك العين حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة ببطولة الدوري.

كما نجح الوحدة في إحراز العلامة الكاملة بالفوز في مباراتين بالدوري وكسب 6 نقاط، لكنه لم يشارك في المرحلة الأولى من كأس الرابطة بعد أن تم إعفاؤه على خلفية أنه بطل الكأس، بجانب الوصل بطل الدوري في النسخة الأخيرة، الذي تعثر بالتعادل في مباراة بالدوري، وفاز في أخرى، ليجمع 4 نقاط.

وتنوعت نتائج الجزيرة وبني ياس بين الخسارة والفوز في البطولتين، حيث خسر الجزيرة مباراتين، واحدة في الدوري والثانية في الكأس، بينما تعرض ((السماوي)) لخسارة واحدة في الدوري، وفاز في كأس الرابطة ذهاباً وإياباً، أما البطائح فقد خسر مباراة في الدوري وتعادل في الأخرى، ورغم فوزه في إياب كأس الرابطة فإنه غادر البطولة بفارق الأهداف بعد أن تعرض للخسارة في لقاء الذهاب.