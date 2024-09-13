الوحدة يمدد عقد مهاجمه عمر خريبين

علم ((البيان الرياضي)) أن الوحدة مدد عقد مهاجمه الدولي السوري عمر خريبين، وهداف الموسم الماضي، لمدة موسم إضافي وحتى عام 2026.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن خريبين مستمر مع الوحدة حتى نهاية الموسم المقبل، بعدما مدد تعاقده الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2024 ـ 2025، ولمدة موسم إضافي واحد حتى 2025 ـ 2026 مع خيار التمديد لموسم آخر.

وتوج عمر خريبين بلقب هداف دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 19 هدفاً لأول مرة في موسمه السادس في الدوري الإماراتي، وكأول محترف عربي يحقق لقب الهداف في تاريخ دوري المحترفين منذ موسم 2008 ـ 2009، ورفع رصيده الإجمالي من الأهداف في الدوري إلى 65 هدفاً مع أندية الوحدة والظفرة وشباب الأهلي.

وكان عمر خريبين بدأ مسيرته في الدوري الإماراتي في موسم 2015 ـ 2016 عندما انتقل للظفرة قادماً من الوحدة السوري، وأحرز 17 هدفاً خلال موسمين في صفوف ((الفارس))، قبل أن يرحل في يناير 2017 إلى الهلال السعودي الذي قضى بين صفوفه أربعة مواسم تخللها إعارة في 2019 إلى بيراميدز المصري.

وعاد خريبين إلى الإمارات مجدداً عبر بوابة الوحدة في يناير 2021، وسجل بقميص الوحدة في الدوري 41 هدفاً، إذ أحرز 8 أهداف في موسم 2020 ـ 2021 خلال 10 مباريات، و15 هدفاً في موسم 2021 ـ 2022، وانتقل إلى صفوف شباب الأهلي على سبيل الإعارة في موسم 2022 ـ 2023، وسجل مع ((الفرسان)) 7 أهداف وفاز معه بلقب دوري المحترفين، قبل أن يعود لصفوف الوحدة في الموسم الماضي وحسم لقب الهداف بإحراز 19 هدفاً، وتوج مع العنابي بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

على صعيد متصل، اكتملت صفوف الوحدة استعداداً لاستئناف مباريات الدوري بمواجهة شباب الأهلي على ملعب الأخير يوم 22 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

وانتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق الأول تحت قيادة مدربه النرويجي روني دايلا، إذ عاد للتدريبات عبدالله حمد عقب مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراتي قطر وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وعبدالله أحمد مع المنتخب الأولمبي، وبيرناردو فولها لمشاركته مع منتخب البرتغال الأولمبي، وإيركينوف مع منتخب أوزبكستان.

وكان الوافد الجديد المالي براهيما ديارا، قد انتظم في التدريبات عقب تعاقد النادي معه لدعم خط الوسط، حيث تعاقد الوحدة مع 6 صفقات خلال الميركاتو الصيفي بضم ساشا إيفكوفيتش قادماً من بني ياس في صفقة انتقال حر، والنيجيري فيليب أوتيلي قادماً من كلوج الروماني، و4 لاعبين في فئة المقيمين هم: النيجيري فافور أوغبو من ريد ستار الصربي، البرتغالي بيرناردو فولها، الكاميروني وامبا قادماً من شباب بلوزداد الجزائري، والمالي براهيما ديارا.

ويتشارك الوحدة في صدارة دوري أدنوك للمحترفين مع النصر والشارقة وشباب الأهلي برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين على حساب عجمان وخورفكان.