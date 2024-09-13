44 مليون درهم مكافأة بطل «نخبة آسيا»

تستعد أندية العين، الوصل، شباب الأهلي والشارقة، لخوض غمار بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني، بطموح الوصول لأبعد الدرجات الإقصائية، وإلى تحقيق العديد من المكاسب الفنية، وحصيلة مالية تصاعدية تبدأ من 8 ملايين درهم، جوائز مالية للأندية الأربعة، إذا لم يصلوا إلى الأدوار الإقصائية، والمكافأة المالية قابلة للارتفاع حال الصعود إلى الأدوار التالية.

ويمنح الاتحاد الآسيوي الأندية المشاركة في مرحلة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وبينها كل من العين والوصل، حوالي 3 ملايين درهم، وتزداد بعدها المكافأة المالية لكل نادٍ لتتدرج في المراحل الإقصائية من 3.6 إلى 14.7 مليون درهم تقريباً، ويحصل الوصيف في نهاية البطولة، على حوالي 22 مليون درهم، والبطل على قرابة 44 مليون درهم، مع العلم أن الجائزة المالية لآخر نسخ البطولة بنظامها القديم، والذي توج العين بلقبها، كانت تمنح البطل جائزة مالية 14.7 مليون درهم، والوصيف 7.5 ملايين درهم تقريباً، أما كل من شباب الأهلي والشارقة، فسيحصلان على حوالي 3.7 ملايين درهم لمشاركتهما في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الثاني، ويحصل الفريق المتأهل إلى الدور ثمن النهائي على 300 ألف درهم، والمتأهل إلى ربع النهائي على 600 ألف، وإلى نصف النهائي على 900 ألف، والوصيف على 3.7 ملايين، والبطل على مبلغ لا يقل عن 10 ملايين درهم.

انطلاقة النخبة

وتنطلق النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة أفضل 24 نادياً في القارة بداية بعد غدٍ، ما يعني 12 مواجهة مثيرة في أول 8 أيام من مرحلة الدوري، وهو الشكل الذي يتم تنفيذه لأول مرة في مسابقة أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ تضم البطولة دوريين يضم كل منهما 12 فريقاً في منطقتي الغرب والشرق، ويواجه كل فريق 8 خصوم مختلفين داخل منطقته في شكل 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج أرضه ما بين 16 سبتمبر 2024 و19 فبراير 2025.

وتبدأ المعارك المثيرة في ملعب استاد هزاع بن زايد في الثامنة من مساء بعد غدٍ، عندما يواجه العين ضيفه السد القطري، ويسعى العين النادي الإماراتي الوحيد الفائز بدوري أبطال آسيا، وكان ذلك في نسختي 2003 و2023-2024، إلى التتويج باللقب مرتين متتاليتين في ظهوره الـ 17 في البطولة القارية للأندية، وستكون المواجهة غاية في الصعوبة، مع عدم خسارة السد أمام العين في مواجهتين سابقتين، بالتعادل 3-3 خارج أرضه، وفوز السد 4-0 على أرضه، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

بينما يستضيف ملعب بونيودكور في السادسة من مساء الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، أول لقاء على الإطلاق بين باختاكور الأوزبكي والوصل، الذي توج بلقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، ليرفع رصيده إلى 8 دروع من المسابقة، بعد غياب طويل منذ عام 2007، ما ضمن له الظهور الرابع في البطولة الآسيوية، والأول منذ عام 2019، أما باختاكور، الفائز بلقب الدوري الأوزبكي الـ 5 على التوالي والـ 16 في تاريخه عام 2023، فتأهل للمشاركة الآسيوية للمرة الـ 6 على التوالي، وسبق أن وصل الدور قبل النهائي الآسيوي مرتين.

الدوري الثاني

أما دوري أبطال آسيا الثاني، ويمثل الدولة فيها فريقا شباب الأهلي والشارقة، فتنطلق بمشاركة 32 فريقاً من 23 اتحاداً وطنياً، تتنافس من خلال 8 مجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي الذهاب والإياب خلال الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 5 ديسمبر، بحثاً عن التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وتعتبر البطولة هي الأكبر في عدد الفرق في المشاركة، وتشهد مشاركة 14 نادياً لأول مرة في البطولة التي كانت تعرف باسم كأس الاتحاد الآسيوي خلال الفترة من عام 2003 إلى موسم 2023-2024.

ويحل الشارقة ضيفاً على الاستقلال الطاجيكي على ملعب استاد الجمهورية المركزي في دوشنبي في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت الإمارات، ضمن المجموعة الثالثة، ويملك الشارقة لقب بطل الدوري الإماراتي 6 مرات، وسبق أن وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2004، ولكنه يشارك لأول مرة في هذه البطولة، فيما ضمن الاستقلال مكاناً في البطولة، بفوزه بالدوري المحلي للمرة الـ 12، والكأس للمرة الـ 10 الموسم الماضي، وسبق أن حل وصيفاً لبطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، ويشارك في البطولة للمرة السادسة، وسبق أن تبادل الفريقان الفوز في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022.

في حين، يظهر نادي شباب الأهلي، بطل الدوري الإماراتي 8 مرات، والذي بلغ نهائي دوري أبطال آسيا 2015، لأول مرة في هذه البطولة القارية، عندما يستضيف نظيره الحسين الأردني، ضمن المجموعة الرابعة على ملعب استاد راشد في دبي في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، ويدخل الحسين المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما حقق الفريق لقبه الأول في الدوري المحلي الموسم الماضي، ليعود إلى المنافسة القارية لأول مرة منذ عام 2005، عندما وصلوا إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، الذي تقام مبارياته في فبراير 2025، ويتبع ذلك مباريات الدور ربع النهائي في مارس 2025، ومن ثم الدور قبل النهائي في أبريل 2025، قبل أن تتوج البطولة بنهائي من مباراة واحدة يوم 17 مايو 2025.