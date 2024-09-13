«خطة نصر» أوكرانية إلى طاولة بايدن خلال أيام

فيما لا يزال الجدال بشأن السماح لكييف بضرب العمق الروسي محتدماً بين نوايا الغرب وتحذيرات موسكو، يعتزم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عرض خطة النصر على طاولة نظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال أيام، وبينما تبادل الروس والأوكرانيون دفعة جديدة من الأسرى، شددت بكين على أن التفاوض هو السبيل الوحيد لحل نزاعي أوكرانيا وغزة.

وأعلن زيلينسكي، أمس، أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هذا الشهر ليعرض عليه خطة النصر التي أعدها لإنهاء الحرب مع روسيا. وفيما لم يشر زيلينسكي إلى أي تفاصيل محددة حول كيف يمكن إنهاء الحرب، شدد فقط إلى أن اقتراحه يتضمن نظاماً من الحلول المترابطة التي ستمنح أوكرانيا ما يكفي من القوة لوضع هذه الحرب على مسار السلام.

وقال زيلينسكي، إن هجوم كييف على منطقة كورسك الحدودية الروسية أبطأ تقدم موسكو في شرق أوكرانيا، مضيفاً: لقد أعطى النتائج التي توقعناها، صراحة في منطقة خاركيف، تم إيقاف الروس وتباطأ التقدم في منطقة دونيتسك، على الرغم من أن الوضع صعب للغاية هناك، روسيا نشرت 40 ألف جندي في كورسك. وأشار زيلينسكي، إلى أن الهجمات الروسية المضادة في كورسك لم تحقق حتى الآن نجاحاً كبيراً.

بدوره، قال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما، أمس، إن حلف شمال الأطلسي طرف في العمل العسكري في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الحلف يشارك بالفعل بشكل كبير في صنع القرار العسكري. واتهم فولودين، الذي لم يشر لأدلة موثقة لدعم تعليقاته، الحلف بمساعدة أوكرانيا في اختيار المدن الروسية التي يتم استهدافها، والموافقة على تحركات عسكرية بعينها، وإصدار أوامر لكييف.

وكتب فولودين على قناته الرسمية على تلغرام: تناقش الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا إمكانية توجيه ضربات باستخدام أسلحة بعيدة المدى على أراضي بلدنا.. هذه ليست سوى محاولة لإخفاء مشاركتهم المباشرة في العمل العسكري، في الواقع، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها منح أنفسهم الإذن لتنفيذ أعمال عدائية بالصواريخ ضد روسيا.

من جهته، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، إن روسيا تختلف تماماً مع تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إنه من الضروري عودة شبه جزيرة القرم للسيطرة الأوكرانية.

وأضاف بيسكوف: موضوع القرم من ضمن الخلافات بيننا وبين أصدقائنا الأتراك، تختلف آراؤنا هنا بشكل كامل.. وفي الوقت نفسه، لا نتخلى عن محاولاتنا التي نعمد فيها إلى شرح وجهة نظرنا وموقفنا لأصدقائنا وزملائنا الأتراك.

توتر وقلق

في الأثناء، وصل رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى واشنطن حيث يجتمع مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لبحث إن كان يتعين السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا.

وذكر الإعلام البريطاني، بأن بايدن الذي يشعر بالقلق من إشعال نزاع نووي، مستعد للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بريطانية وفرنسية تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية، ولكن ليس الصواريخ المصنعة في الولايات المتحدة.

ورداً على تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السماح بضرب عمق بلاده، قال ستارمر: روسيا بدأت الحرب بشكل غير مشروع.. بإمكان روسيا أن تضع حداً لهذا النزاع فوراً.

طرد دبلوماسيين

وفي مؤشر على ارتفاع منسوب التوتر، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، سحب اعتماد 6 دبلوماسيين من السفارة البريطانية في موسكو. وقال الجهاز في بيان: كإجراء انتقامي على الأعمال غير الودية الكثيرة التي قامت بها لندن، أنهت وزارة الخارجية الروسية.. اعتماد 6 موظفين في القسم السياسي بالسفارة البريطانية في موسكو، متهماً الدبلوماسيين بارتكاب أنشطة تخريبية وجمع معلومات استخباراتية. رفضت الحكومة البريطانية الاتهامات الروسية معتبرة أن لا أساس على الإطلاق لها.

تبادل أسرى

على صعيد متصل، نفذت كييف وموسكو عملية تبادل أسرى، أمس، هي الثانية منذ بدء الهجوم الأوكراني في كورسك، إذ أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عودة 49 أسير حرب إلى بلاده كانوا محتجزين لدى روسيا.

وقال زيلينسكي على تلغرام: عاد 49 أوكرانياً إلى ديارهم، مرفقاً رسالته بصور جنود وبينهم نساء لففن أجسادهن بالأعلام الأوكرانية. وشاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، الذين حضروا عملية التبادل جنوداً روساً بعضهم ملثم، ينقلون في حافلة في اتجاه الحدود مع بيلاروس.

حل وحيد

كما شدد وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، على أن التفاوض هو الحل الوحيد للنزاعات، مثل حربي غزة وأوكرانيا، خلال كلمة ألقاها أمام منتدى دولي يجمع مسؤولين عسكريين في بكين.

وقال دونغ خلال مراسم افتتاح منتدى شيانغشان الأمني، إن من أجل حل القضايا الساخنة مثل الأزمة في أوكرانيا والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن تعزيز السلام والتفاوض هو السبيل الوحيد، مضيفاً: ما من منتصر في الحروب والنزاعات.. المواجهة لا تفضي إلى أي مكان.. كلما كان النزاع خطراً كلما زادت أهمية عدم التخلي عن الحوار والمشاورات.. وحدها المصالحة يمكنها أن تضع حداً لأي نزاع.

تطورات

ميدانياً، وفيما قالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان، أمس، إنها أسقطت 24 من أصل 26 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم على 4 مناطق الليلة قبل الماضية هي أوديسا وميكولايف وإيفانو فرانكيفسك وخملنيتسكي، قالت السلطات في منطقة سومي شمال أوكرانيا، إن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون، بينهم طفل، في هجوم روسي بقنابل موجهة.