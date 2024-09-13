طوباس وطولكرم وطمون تشيّع 10 فلسطينيين بعد الانسحاب الإسرائيلي

شيعت طوباس وطولكرم وبلدة طمون، أمس، 10 فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية في غارات جوية اليومين الماضيين، خلال عمليات عسكرية مكثفة شمال الضفة الغربية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي انسحب منها ليل الخميس، لكنه ما زال يداهم القرى المجاورة وينفذ اعتقالات. وأتاح انسحاب الجيش من المدينتين والبلدة تنظيم مراسم التشييع.

شارك في مسيرة تشييع 4 من القتلى وجميعهم من عائلة صوافطة في مدينة طوباس، أكثر من 1000 فلسطيني وأطلق خلالها مسلحون مقنعون وغير مقنعين الرصاص في الهواء. وشيعت بلدة طمون المجاورة فلسطينياً قتل معهم في مدينة طوباس. في الأثناء، شيعت مدينة طولكرم 5 من أبناء مخيمي المدينة، قتل 3 منهم في غارة جوية الأربعاء أقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذها في إطار عملياته.

إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية، أمس، أن نحو 60 فلسطينياً قتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ مساء أول من أمس. وأفاد الدفاع المدني في غزة بأن امرأة وطفلاً قتلا وأصيب آخرون نتيجة قصف إسرائيلي فجر أمس على منزل لعائلة عقل في شارع العشرين شرقي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقتلت الطفلة ذكريات محمد طلال أبو ريدة من خان يونس متأثرة بجراحها لتلتحق ببقية أشقائها السبعة الذين سبقوها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي. واستهدفت غارة جوية، أمس، محيط مدرسة عين جالوت بمنطقة حسن البنا في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، في قصف مدفعي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة​​​​​​.

وكان آخر تقرير إحصائي صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 342 على قطاع غزة، أفاد بارتفاع حصيلة القتلى إلى 41118 و95125 جريحاً منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال التقرير، إن إسرائيل ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيداً و 96 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.