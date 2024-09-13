بيونغيانغ تنشر للمرة الأولى صور منشأة لتخصيب اليورانيوم

نشرت كوريا الشمالية، أمس، للمرة الأولى لقطات لمنشأة لتخصيب اليورانيوم، ظهر فيها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهو يتجول في أرجائها ويدعو إلى تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتعزيز ترسانته النووية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن كيم جال في معهد الأسلحة النووية، وموقع إنتاج مواد نووية مخصصة للأسلحة، من دون تحديد مكان المنشأة أو تاريخ الزيارة، وظهر وهو يتفقد صفوفاً من أجهزة الطرد المركزي ونقلت عنه تشديده الحاجة إلى زيادة عدد هذه الأجهزة من أجل تسريع زيادة الأسلحة النووية بهدف الدفاع عن النفس.

وحض الزعيم الكوري الشمالي، مسؤولي المنشأة على المضي قدماً في إدخال نوع جديد من أجهزة الطرد المركزي، من أجل تعزيز قدرات إنتاج مواد نووية تدخل في صناعة الأسلحة.

وأضافت الوكالة أن كيم أكد أيضاً على ضرورة تحديد هدف أعلى على المدى البعيد لإنتاج المواد النووية الضرورية.

ودانت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بسبب المنشأة وأهدافها المتمثلة بإنتاج المواد اللازمة للأسلحة النووية التكتيكية. وقال ناطق باسم وزارة التوحيد في سيئول، إن هذا انتهاك واضح لعدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.