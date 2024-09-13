غانتس: إسرائيل ليست بحاجة لحكم شعب آخر والسلام ليس كلمة قذرة

في مؤشر على اتساع الهوة بين أطراف المشهد الإسرائيلي بشأن الصراع مع الفلسطينيين والحرب في غزة والضفة، شن ((معسكر الدولة)) هجوماً شرساً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن إسرائيل ليست بحاجة لحكم شعب آخر، وأن السلام ليس كلمة قذرة، فيما شدد الأردن والاتحاد الأوروبي، على استمرار التنسيق في جهود خفض التصعيد في غزة والضفة.

وصرح رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس، أمس، بأن بلاده ليست في حاجة إلى حكم شعب آخر. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن بيني غانتس في مؤتمر مغلق، أن إسرائيل ليست في حاجة إلى حكم شعب آخر، مشدداً على أن الحاجة إلى ترتيبات سياسية هي حاجة واضحة، متهماً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه غير مستعد لتحمل المخاطر المطلوبة من أجل ذلك.

وأعرب غانتس، عن رأيه المؤيد لإقامة دولة فلسطينية وضد السيطرة الإسرائيلية على كامل مدن وبلدات الضفة الغربية، مضيفاً: السلام ليس كلمة قذرة ولسنا بحاجة إلى حكم أمة أخرى.

بدوره، أكد برلماني إسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي لم يهزم كتيبة واحدة، ولا حتى سرية واحدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، عن عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، عاميت هاليفي، أن الجيش لم يهزم كتيبة واحدة ولا حتى سرية واحدة في مدينة رفح.

وأشار هاليفي وهو عضو عن حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، أن ما تم تدميره من أنفاق مدينة رفح معظمها في منطقة فيلادلفيا وما جاورها، يشكل نسبة قليلة من مدينة رفح السفلى، وأن حجم ما عثر عليه الجيش الإسرائيلي من مستودعات تحت الأرض في رفح قليل جداً، مقارنة بمخزون حركة حماس.

خفض تصعيد

في الأثناء، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مدريد، استمرار التنسيق والتشاور والتعاون في جهود خفض التصعيد في الضفة والتوصل لوقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى كافة أنحاء القطاع.

وحذر الصفدي، من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة، حال استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم احترام الوضع القانوني والتاريخي فيها.