31 عاماً على «اتفاق أوسلو».. ماذا تبقى سوى الاجتياحات؟

في الـ 13 من سبتمبر 1993؛ أي قبل 31 عاماً، كان محمود عباس، رئيس الحكومة الفلسطينية آنذاك، يوقع بقلمه اتفاق أوسلو مع إسرائيل، بعد سلسلة من المحادثات، جاءت نتاجاً لمفاوضات مدريد التي سبقت الاتفاق بعامين.

وعبر كل هذه السنوات التي مرت على الاتفاق، استمرت جولات المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودارت في أحايين كثيرة جولات مواجهة بينهم شعبية أو مسلحة، فيما على الأرض لا تزال الوقائع تؤشر على انسداد في الأفق السياسي، بينما لم يبق من اتفاق أوسلو غير جدل الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة للمناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاق.

وبعد أكثر من 3 عقود على الاتفاق، ما زال محمود عباس يدرك أن الحل السياسي وإن كان صعباً، إلا أنه غير مستحيل، إلا أن ما يزيد من صعوبته أن معظم الخيارات والبدائل غير مضمونة النجاح، لا سيما لجهة اندلاع مواجهة جديدة، إذ إن الشعب الفلسطيني غير جاهز لهكذا خيار، وفقاً للقيادة الفلسطينية.

ولا يكل عباس أو يمل من الدعوة في المنابر الدولية لتحقيق مطالب الفلسطينيين، وهي الدعوات ذاتها التي نادى بها قبله الرئيس الراحل ياسر عرفات، بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، تنفيذاً لحل الدولتين الذي تدعمه الإدارة الأمريكية، إلا أن صعوبة تسجيل اختراقات في ملف المفاوضات، أبقت الأمور تراوح مكانها، بل إن إسرائيل استباحت اتفاق أوسلو بعد 7 أكتوبر، من خلال إعادة احتلال المدن الفلسطينية، وظلت تتنكر للحقوق الفلسطينية حتى بعد مرور 31 عاماً على الاتفاق الذي أفرزها.

ويواجه عباس بين الحين والآخر، تيارات داخلية لا تنفك عن دعوته لالتقاط أي مبادرة سياسية، وإن كان سقفها أقل من أوسلو، لا سيما في ظل إجماع مقربين منه بأن البديل هو الحرب وتقويض السلطة أو التفاوض مع حركة حماس.

مراجعة اتفاق

ووفق الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم أبراش، فإن القيادة الفلسطينية ورغم مرور كل هذه السنوات على اتفاق أوسلو، إلا أنها لم تعد قادرة على إلغائه أو التحرر من التزاماته.

بدوره، يشير الدبلوماسي والسفير الفلسطيني السابق، مروان طوباسي، إلى أنه وعلى الرغم مما أسماه نجاحات أوسلو، التي زادت من الحضور الدولي للقضية الفلسطينية، وساهمت في بناء مؤسسات الدولة، وربط السلطة الفلسطينية بالعالم، فضلاً عن عودة العديد من الفلسطينيين إلى الأرض الفلسطينية، إلا أن هذا لا يلغي أهمية ووجوب مراجعة الأداء، للخروج من دائرة المراوحة في المكان، ومغادرة مربع التجارب، وصولاً لفتح أفق جديد في المسار السياسي.

ممر إجباري

ويرى المحلل السياسي هاني المصري، أن بعض الفلسطينيين يعدون اتفاق أوسلو ممراً إجبارياً بحكم الظروف والعوامل التي كانت قائمة عند توقيعه، وأنه لا مفر من استمرار التمسك به إلى أن يتوفر بديل منه أفضل أو أقل سوءاً، مضيفاً: عند أصحاب هذا الرأي، فلو لم توافق القيادة الفلسطينية على الانحناء، ريثما تمر العاصفة، من خلال القبول بالمر لتجنب ما هو أمر منه، لشطبت القضية الفلسطينية.

ووفق المصري، فقد أصبح سقف الطموح والحلم الفلسطيني راهناً إعادة أوسلو، والمحافظة على بقاء السلطة الفلسطينية ليس أكثر، ما يفسر السياسة الرسمية الحالية التي تعمل لإعادة إنتاج أوسلو باعتباره أقصى ما يمكن تحقيقه.