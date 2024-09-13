تبادل نيران بين إسرائيل و«حزب الله»

قتل 3 أشخاص، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما أكد مصدر مقرب من ((حزب الله))، أن بين القتلى مقاتلاً في صفوفه، في وقت يتواصل التصعيد منذ أكثر من 11 شهراً بين الحزب وإسرائيل. وأعلنت الوزارة في بيان، أن غارة إسرائيلية استهدفت قرية كفرجوز القريبة من مدينة النبطية، أدت إلى مقتل 3 أشخاص من بينهم طفل وإصابة 3 أشخاص بجروح.

وفيما لم تورد الوزارة تفاصيل إضافية عن هذه الغارة، أكد مصدر مقرب من ((حزب الله))، أن أحد القتلى مقاتل في ((حزب الله))، والآخرين مدنيان. من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن الغارة استهدفت دراجتين ناريتين على طريق النبطية - كفرجوز. وأضافت أن سيارة صودف مرورها في المكان أصيبت كذلك.

قصف متبادل

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، مرتين على مدينة بنت جبيل، واستهدفت الغارة الأولى منزلاً في حي العويني في المدينة، والغارة الثانية استهدفت منطقة الوادي. كما أغار على أطراف منطقة الصالحاني وأطراف بلدة يارون في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية، كما قصفت أطراف بلدة علما الشعب بقذائف الهاون.

وفي بيان نشر على تطبيق تلغرام، أعلن ((حزب الله))، أنه أطلق صليات من صواريخ الكاتيوشا على مقر قيادة تابع للمنطقة الشمالية في رد على هجوم كفرجوز. وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد وقت قصير في بيان، أنه تم تحديد عبور نحو 20 قذيفة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية حول مدينة صفد، حيث يوجد مركز القيادة الشمالية.

وأضاف أنه تم اعتراض معظمها بنجاح، بينما سقط الباقي في مناطق مفتوحة، مشيراً إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن الفرق تعمل على إخماد حريق اندلع بسبب سقوط قذيفة في المنطقة.

إلى ذلك، أعلن ((حزب الله)) في بيان، أن عناصره استهدفوا بعد ظهر أمس، جنوداً إسرائيليين في موقع بركة ريشا الإسرائيلي ‏بالأسلحة المناسبة. وكان ((حزب الله)) قد أعلن في بيانات سابقة، أن عناصره استهدفوا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في ثكنة بيريا بصواريخ الكاتيوشا، رداً على الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في بلدة كفرجوز الجنوبية.

واستهدف عناصر ((حزب الله))، أمس، وفق بيانات سابقة، موقع المرج وثكنة زبدين الإسرائيليين بالأسلحة ‏الصاروخية.

كما استهدفوا قاعدة فيلون الإسرائيلية جنوب شرق مدينة صفد بالمسيرات الانقضاضية، رداً على قصف إسرائيل بلدة كفرجوز الجنوبية. واستهدفوا موقع بياض بليدا الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حانين الجنوبية، كما قصفت بلدة كفرشوبا وأطراف بلدات طيرحرفا والجبين ومجدل زون في جنوب لبنان.